吳釗燮榮登吵架王高喊「林北」 他舉「這件事」轟：有什麼好得意
國民黨立委徐巧芯近日曝光台捷密約，外交部長吳釗燮不惜為此與徐巧芯互槓，外交部還對徐提告洩密罪，吳釗燮因此被媒體封為「魔法部吵架王」、「國安會新戰神」，日前他還在社群媒體Threads發文，「面對無理的質疑，林北一定吵到底；面對中國的威脅，林北一定奮戰到底！」不過「林北」一詞被藍委認為用詞太粗俗，引起熱議。對此，資深媒體人謝寒冰痛批，不知道吳釗燮有什麼好得意的，在任期間連掉了8個邦交國，根本是節節敗退，到底戰贏了哪一場？
記者王德蓉／綜合報導
謝寒冰在節目《大新聞大爆卦》痛批，吳釗燮在當外交部長的時候根本是節節敗退，到底戰贏了哪一場？至少輸8場，「我不知道他為什麼認為自己是吵架王」，吳釗燮面對徐巧芯質詢根本也不是吵架，「那叫跳針好不好」。
謝寒冰直言，不知道吳釗燮有什麼好得意的，身為一個政府官員，整天滿嘴「林北、林北」，不知道他在幹嘛？是地痞流氓嗎？他認為，這些詞彙不是不能用，有時候用了確實是比較接地氣，「但你是個政府官員，今天又是在公眾場合、國會殿堂裡，在那邊講什麼林北？」
謝寒冰痛批，吳釗燮劣跡斑斑，在當外交部長的時候，連掉了8個邦交國，還洋洋得意告訴媒體自己都有口頭請辭，最後還不是都留下來，「你就是不想走、就是戀棧權位不是嗎？」謝寒冰說，吳釗燮就是在國際上一直輸，一路輸到脫褲，現在還要去當國安會秘書長，「有種你走進聯合國大會講一句林北試看看啊！」不要只會躲在同溫層自己講得很嗨，這種都沒意義；未來進入國安會要跟誰吵，「有種跟美國爸爸吵嗎？」