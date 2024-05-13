唐吉訶德爆「扭蛋藏籤」！全包牌也沒大獎 北市消保官前往稽查了
唐吉訶德驚見「扭蛋版一番賞」！日前有民眾前往唐吉訶德西門店參加成人用品TENGA廠商的扭蛋活動，眼見大獎未送出，扭蛋機內僅剩6顆，便決定直接清檯，包牌準備把大獎帶回家，但沒想到剩下6顆蛋裡，竟沒有一顆是大獎，事後店家坦承「沒放進去」，此起事件也引起了臺北市政府消保官注意，今（13）下午率領市警局及商業處前往唐吉訶德西門店稽查。
記者周淑萍/綜合報導
有民眾日前到唐吉訶德西門店的TENGA成人用品專區玩扭蛋試手氣，希望可以用200元來抽中第一大獎價值1500元的FLIP ORB可重複使用的飛機杯，最後剩下6顆扭蛋後，因第一大獎還沒被抽出，原發文者便決定直接清檯，認為至少裡面會有一顆大獎，不料包牌後，竟然沒有出現大獎，詢問店家得到的回覆為「如果一開始就把大獎放進去，被抽走後就沒人要抽了。」答案相當令人傻眼。
該此事件引起臺北市政府消保官注意，率領市警局及商業處前往唐吉訶德西門店稽查，陳盈全消保官表示，根據目前法規，相關單位必須正確的揭露販售資訊，唐吉訶德目前正在進行內部調查，尚未出面為應，目前得知扭蛋銷售分別有兩波，分別是5月4日和5月8日，皆售出99顆扭蛋，之後也不會再有第三波的販售。
該此案件誰對誰錯，目前還無法得知。陳盈全消保官回應《NOWnews》，如果涉及「藏籤」就是詐欺，當事者只要提告就屬於刑事責任，目前雙方都否認有「藏籤」的行為，稽查得知，TENGA確實已經完整提供99支籤，以及100樣（包含最後賞）商品給銷售端的唐吉訶德，但唐吉訶德認為是疏失或是認知上的差異。
如果消費者提告，可能就需有法院來更近一步地釐清狀況。萬華分局西門町派出所副所長蔡岳峰則表示，目前的確當事人有來諮詢相關的事件，但並未提出告訴。而針對此一事件，TENGA和唐吉訶德雙方目前都在研擬賠償方案。