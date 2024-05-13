中華男足6月主場戰阿曼拚積分 旅外殷亞吉睽違6年再披國家隊戰袍
中華男子足球代表隊持續奮戰2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪，將於6月6日晚上7點在主場台北田徑場出戰阿曼，爭取世界盃資格賽亞洲區自1997年以來的首分積分。根據足協消息，目前已獲得旅外好手「台灣隊長」陳柏良、陳浩瑋、蔡立靖、以及久違的殷亞吉等人的正面回覆，其中殷亞吉睽違6年再披中華男足戰袍。
記者路皓惟/綜合報導
上週六（5月11日）中華男足「魔法教頭」Gary White特地飛往中國，探訪效力中甲重慶銅梁龍隊的殷亞吉。殷亞吉是我國後防大將，但他上一次代表中華男足出賽已經是2018年3月18日的亞洲盃資格賽，如今睽違6年再次披上男足「藍翼軍團」戰袍。
殷亞吉表示：「對我來說，能夠代表國家隊出賽永遠都是非常光榮的事。」至於其他的旅外好手，足協與Gary White仍持續努力中，期待打造男足代表隊的「銀河艦隊」陣型，除了搶下世界盃資格賽積分外，更是要放眼前進2027亞洲盃。
中華男足將於6月6日主場迎戰目前世界排名77的阿曼，賽事門票於今(13)日起於開始販售，門票全票400元、客場區座位全票400元、優待票200元，購買20張以上團體票價可享8折優惠，盼國人一起為中華隊加油。
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