變頻冷氣「剛買就吹不涼」！老闆揭關鍵公式　台電認證：還更耗電

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新買的變頻冷氣卻吹都不涼！家電行老闆戳破關鍵
「 明明冷氣才剛買不到半年，怎麼都吹不涼？」日前有民眾求助，明明冷氣機是全新的變頻機種，但是怎麼開室內都不夠涼爽，讓他感覺根本白白耗電，忍不住發文詢問「這到底是什麼原因啊？」
針對這種情況，家電行強老闆也曾拍片解釋，「這可能是一開始機器就沒買好！冷房能力不夠」，強老闆解釋，「冷氣的冷房能力，最主要就是看K瓦數（kW），這是一個公規單位，各家品牌冷氣，其型號的中間一定會有數字，這個數字中間插入一個小數點，就是這台冷氣的K瓦數」。
強老闆舉例，當冷氣型號為LSN52DHP，就表示其冷房能力為5.2kW，此時再帶入一個簡單公式，就是把K瓦數除以0.64，即是「5.2➗0.64≒8」，就能算出這台冷氣的適用最大坪數。
此外，強老闆也以日常家用情境做出建議，「基本上臥室適用的冷氣型號大概是28（2.8kW），即4坪左右，客廳則要選到52(約8坪)，再依照客廳大小做加減」，此外若受西曬、頂樓加蓋、鐵皮屋等條件影響，就再往上加。
冷氣K瓦數不夠熱翻！台電認證：還更耗電
事實上，過去台電「電力粉絲團」也曾提醒，若空間過大冷氣卻不夠大時，冷氣的冷氣能力（kW）不足，會讓壓縮機一直運轉，反而更耗電。
但若冷氣已經安裝了該怎麼辦？對此，台電也建議，可善用活動拉門或布簾，當全家人在客廳吹冷氣時，將空間進行區隔來改善，避免冷氣流失到其他沒人的區域，就能提高冷氣的冷房效率，且吹冷氣同時搭配電風扇、循環扇也能提高冷房效果，達成省電又涼爽的目的。