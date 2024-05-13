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北韓綁架日人問題未解！受害者老母批金正恩：換你女兒消失如何？

▲被北韓綁架的日本人橫田惠(Megumi Yokota)的母親橫田早紀江(Sakie Yokota)。（圖／美聯社／達志影像）
▲被北韓綁架的日本人橫田惠(Megumi Yokota)的母親橫田早紀江(Sakie Yokota)。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

北韓綁架日本人的長年以來問題在今年初再度浮上檯面，因北韓領導人金正恩胞妹金與正在2月時發表談話稱「問題已解決」，讓受害者家屬相當不滿，繼4月中於東京首相官邸辦公室向駐美大使陳訴後，近日受害者家屬們所組成的「國民大集會」於11日召開記者會，家屬代表之一的橫田早紀江（88歲）向金正恩喊話，「換作是你女兒消失，心情會是如何？」

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根據共同社報導，「國民大集會」的成員於11日在東京千代田區召開記者會，日本首相岸田文雄也出席該場合，他表示，解決這種懸而未決的問題並不是容易的事，構件與北韓領導人之間的對話關係至關重要，他強調，為了實現日本與北韓的領袖會談，他將致力啟動可直接由首相管轄的高級別磋商機制。

當天的集會約有800人參加，其中，受害者橫田惠（失蹤時13歲）的弟弟、綁架受害者家屬會代表橫田拓也（55歲）向金正恩喊話，盼他能將家人和兄弟姊妹歸還，與過去負面的歷史告別，呼籲金正恩做出有勇氣的決定。

橫田惠的88歲母親橫田早紀江當場痛陳，「金正恩先生，如果您的女兒突然消失，且毫無徵兆，心情會是如何？請把孩子還給我們這些父母」，過程中呼籲金正恩放過大家，讓受害者能夠早日回到家人懷抱。

這場集會由受害者家屬和民間團體「救助會」等主辦，會中通過決議，提出若在年老的父母輩健在時，所有綁架受害者都能夠回國，可不反對日本政府解除對北韓的單邊制裁，要求金正恩能盡快做出決斷。
 

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