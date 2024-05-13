歷經4年多　台中國道1銜接台74線開放通車

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黃國榮表示，國道1號、台74線是台中市許多民眾開車的必經道路，為改善上下班及假日的車潮，滿足龐大交通需求，地方引頸期待的「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」於108年底動工，耗時4年多，終於在母親節後提前開放通車。
黃國榮說明，新增設的大雅系統交流道，克服用地取得與工程挑戰，完成以高架橋連接國道1號及台74線這2大台中交通樞紐；今啟用後，高快速道路的車流不需經由平面道路進行轉換，可系統性解決環中路、中清路長期壅塞問題，改善區域交通。感謝中央政府從14年前推動這個計畫，期間經由不同政府、克服許多困難後終於正式通車，未來仍有許多重大建設，市府也會全力配合，共同打造幸福宜居的大台中。
行政院長陳建仁表示，提升國人生活圈的舒適度與便捷，是中央和地方需要完成的使命，很高興今日共同見證國1增設大雅系統交流道的通車典禮，是台中的大喜事，發揮改善國道1號大雅、台中及南屯三處交流道及其聯絡道的車流效益，便捷的交通更能帶動地方經濟發展，只要中央、地方與民間三方配合，再困難的工程都能如期如質完工。
交通局長葉昭甫指出，感謝中央聽見地方的聲音，對這項建設的支持，解決長期以來大雅系統交流道塞車的問題，嘉惠台中地區民眾，也對負責施作的高公局和其辛勞的施工團隊，以及中央和地方民代對推動此案工程的各項努力，代表盧市長與市府團隊獻上誠摯謝意，最重要的是，感謝所有市民工程施作期間的配合，以及對於因此衍生交通不便的諒解。
交通局說明，工程範圍即位處交通瓶頸區域，為降低交通衝擊，主辦單位高公局與市府就提出的交維計畫內容，採分階段分區域施作。前期透過削減環中路人行道以增加行車空間，施工期間則規劃14期重劃區作為替代道路以分散車流，透過調整施工工序，大量利用夜間和離峰時段進行交維改道施工，減少對道路交通及周遭居民的影響。
交通局進一步說明，未來尖峰時段，行車時間國1往台74線潭子方向(豐原交流道至崇德出口匝道)，預期約可節省26分鐘；國1往台74線西屯方向(豐原交流道至西屯出口匝道)，預估能節省20分鐘。市府亦配合檢視環中路沿線主要路口號誌，調整時制計畫並研議相關交通管制措施，藉此改善車流續進效率與壅塞問題。