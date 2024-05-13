國1大雅系統交流道銜接台74線通車 可望紓解3成車潮、省26分鐘
為解決大雅交流道的塞車日常，交通部在國道1號172k處增設兩支匝道，以高架銜接方式串聯國道1號與台74線快速道路，經過4年半施工，今（13）日中午大雅系統交流道舉行通車典禮、傍晚5時開放通車，用路人將不再需要透過平面道路進行高速、快速公路間的轉換，預計可消化3成車潮、尖峰時段節省行車時間26分鐘。行政院長陳建仁表示，下一階段是國道1號后里至大雅路段拓寬計畫，完工後可滿足台中國際機場及中部科學園區快速發展所衍生的交通需求。
記者顏幸如／台中報導
以往開車走國1南下，行經台中市豐原、大雅路段車速就會開始變慢，尤其大雅交流道，無論尖峰或離峰，下不去平面道路的車輛在高速公路排成長龍。根據交通部統計，每年有2千多萬車次進出大雅交流道，且交流道北邊的車潮是南邊的1.3倍；下了大雅交流道的車輛，又有3到4成上了74號快速道路。
因應台中都會區沿國道1號廊帶的蓬勃發展，交通部高速公路局去年完成國道4號豐原潭子段的通車，斥資62.62億的大雅系統交流道今（13）日通車後，市民可利用台74線直接銜接國道1號。其中國1往潭子方向，豐原交流道至崇德的出口匝道，預估尖峰時段可節省約26分鐘；國1往西屯方向，豐原交流道至西屯出口匝道部分，推估尖峰時段可省下約20分鐘行車時間，對改善台中地區的交通壅塞帶來極大助益。
陳建仁指出，為進一步提升台中地區高速公路服務品質，行政院在2022年1月核定國道1號后里至大雅路段拓寬計畫可行性研究，總經費94.7億元，計畫正由國發會審議中，未來完工後可滿足台中國際機場及中部科學園區快速發展所衍生的交通需求，並平衡區域發展、健全大台中生活圈的交通建設。