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李多慧、徐若熙都在！王道銀行味全龍聯名卡推4款新卡面再抽禮盒

▲王道銀行（O-Bank）今（13）日推出味全龍聯名卡全新卡面，包含啦啦隊小龍女李多慧，味全龍3大球星徐若熙、劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠皆有個人專屬圖像。（圖／記者張一笙攝）
▲王道銀行（O-Bank）今（13）日推出味全龍聯名卡全新卡面，包含啦啦隊小龍女李多慧，味全龍3大球星徐若熙、劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠皆有個人專屬圖像。（圖／記者張一笙攝）

記者魏妤庭／台北報導

王道銀行（O-Bank）今（13）日推出味全龍聯名卡全新卡面，集結味全龍3大球星徐若熙、劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠，還有啦啦隊小龍女李多慧，4款卡面皆為個人專屬圖像，並同步推出限量470組聯名卡套票禮盒，幸運卡友有機會完整珍藏9款聯名卡套卡。此外，6/2舉行味全龍球員及小龍女見面會，卡友消費滿額有機會與球員、小龍女近距離互動合照。

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王道銀行味全龍聯名卡是第一張以職棒為主題的聯名卡，首批發行的小龍女和吉祥物圖像聯名卡，深受球迷熱烈迴響。此次一次發行4款全新卡面，包含味全龍球星徐若熙、劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠以及小龍女李多慧個人圖像聯名卡，滿足球迷對味全龍球星、小龍女圖像聯名卡的高度期待。

為了讓卡友可完整珍藏現行9款味全龍聯名卡圖像，王道銀行推出限量470組聯名卡套票珍藏禮盒，即日起到8/31間，持味全龍聯名卡刷卡消費滿額就有機會抽珍藏禮盒，累積消費金額滿5000元，就可獲得1次抽獎機會，抽獎次數可累計且無上限，共將抽出450名得獎球迷，每人限中獎1次，若累積消費金額達8萬元且排行前20名卡友，無須參加抽獎就可以獲得一組珍藏禮盒。

此外，王道銀行將在6/2於台北大巨蛋舉行主題日活動，於當日賽前舉辦味全龍球星及小龍女見面會，只要在即日起到5/24前，持味全龍聯名卡刷卡消費，單筆滿1500元，就可以獲得1次抽獎機會，抽獎次數可累計且無上限，屆時將抽出100名幸運卡友與球星、小龍女近距離互動合影。

同時，王道銀行推出新戶限定全新好禮，即日起到7/31間，首次成功開戶，並完成味全龍聯名卡申辦，持卡一般消費累積金額達2000元以上，就可獲得200元Uber抵用券，可用在Uber、Uber Eats，限量1000名，每人限回饋1次。

味全龍聯名卡卡友在2024年賽季期間，除享有味全龍主場球賽進場看球可快速通關禮遇，還享有特殊席位線上購票平日9折、假日95折，以及貴賓包廂含餐飲平日6折、假日7折的聯名卡專屬優惠。特殊席位包含限定家庭席、龍星雙人席與龍焰燒烤席。卡友可享2024年味全龍例行賽主場賽事、季後賽、外地主場優先購票權與購票優惠。另持味全龍聯名卡可享現場周邊商品9折、棒球場三樓棒龍樂園票價折扣50元、天母球場攤位及特約商店消費優惠。

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