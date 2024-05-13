華人《歌手》慘輸！A-Lin不忍了表態參戰 西洋大咖被爆要來踢館
大陸歌唱實境節目《歌手2024》10日開播，首發歌手有那英、楊丞琳、二手玫瑰、汪蘇瀧等人，怎料，前2名分別被美國R&B女歌手Chanté Moore、加拿大創作女歌手Faouzia Ouihya拿下，那英排名第3，楊丞琳因為氣不足，高音沒到位，獲得倒數第2名。眼看華語歌手慘敗，韓紅、A-Lin等唱將都主動要求參戰，而傳出後續還有亞莉安娜、CP查理、亞當藍伯特等洋將要來踢館。
記者楊穎軒／綜合報導
華語歌手在《歌手2024》第一集成績慘烈，大陸國寶級歌后韓紅昨（12）日發文宣布：「我是中國歌手韓紅，我請戰！」金曲歌后A-Lin幾個小時後發聲：「我也想去歌手！」其他主動表態的歌手還有馬來西亞鐵肺女王李佳薇、《中國最強音》章子怡的冠軍學員曾一鳴等人。
針對各路好手公開表示想參戰，主辦單位回應：「感謝歌手們的信任和厚愛，我們都收到了！《歌手2024》有嚴謹的賽程體系、公平公正公開的競演規則，我們將根據各位歌手的檔期，進行後續邀請。」
此外，微博近日瘋傳疑似《歌手2024》導演的對話截圖，對方證實選秀節目《美國偶像》出身、搖滾歌手亞當藍伯特（Adam Lambert），將在17日播出的第2集擔任踢館嘉賓，網友期待值破表，「我的老天爺啊」、「他要來這季真的就是唱功最爆炸的一季了」、「他的嗓子簡直就是為流行樂而生的」、「真的假的啊！Adam Lambert近乎完美的唱功...流行樂唱功裡的天花板了！」
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