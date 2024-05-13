一下雨就停電？供電憂慮再起 台電端事故數據證明電網投資成效
3縣市週末突停電，供電不穩爭議甚囂塵上，產業界近日也對核電延役議題討論熱絡。台電發言人蔡志孟今（13）日親上火線曝停電原因，台電也多次端出「停電次數」明顯下降等數據，強調電網以及雷害防制的投資金額比以往還多，並非如部分立委所質疑的未重視電網韌性。
記者鄭妤安/台北報導
受鋒面影響，北部地區12日傍晚起發生雷雨，3縣市接連因此發生停電事故，蔡志孟今日受訪曝停電原因，說明新北板橋兩處皆因雷雨導致開關及避雷器故障，造成鄰近區處約2000多戶停電，桃園、新竹也因雷雨關係線路斷落而停電，好在皆於凌晨以前恢復供電。
零星停電頻傳，引發外界疑惑「為何一下雨就停電？」蔡志孟回應，受雷雨影響，容易造成設備故障或線路斷線，為降低停電對民眾的影響，台電同仁第一時間不畏風雨、趕赴前線緊急搶修，只為能儘速復電。台電在雷害防制上，投入金額比過往還要高，若只是一般的雷雨，對電力系統衝擊不大，然而，近期常出現悶熱卻又瞬間下起暴雨的天氣，促使物理現象造成設備故障的情形更容易發生。
台電強調，近年台電也加強電網的投資，2017至2024年的電網投資金額較2009年至2016年還多，並非如部分立委所質疑的未重視電網韌性。根據統計，台灣的停電次數從2012年的21019次，到2023年已經減少到6115次，事故發生機率下降超過7成，顯示若將時間拉長便能看出成效。