最強Cina　最強模範母親15位原民媽媽獲獎

舞台劇版「媽，別鬧了！」5/25追愛到高雄

▲故事工廠推出的舞台劇《媽，別鬧了！》5/25將於高雄文化中心至德堂演出。（圖／故事工廠提供）
▲故事工廠推出的舞台劇《媽，別鬧了！》5/25將於高雄文化中心至德堂演出。（圖／故事工廠提供）

記者陳美嘉／高雄報導

故事工廠推出的舞台劇《媽，別鬧了！》，改編自Netflix同名喜劇影集，與原著陳名珉散文《我媽的異國婚姻》。故事取材自真人真事，編導黃彥霖僅延續劇名和主要角色，有別於影集版本，《媽，別鬧了！》舞台劇篇幅僅2個多小時，加入大量歌舞場面，在一家四口的情感的情感交流同時，主演王琄更在劇中與眾多帥氣男舞者大跳「求偶舞」，呈現媽媽對網戀世界的瘋狂異想，創造更「鬧」的舞台效果。

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▲王琄（中）在劇中飾演喪偶後重回婚戀市場的中年女性，在準備約會的過程發生不少趣事。（圖／故事工廠提供）
▲王琄（中）在劇中飾演喪偶後重回婚戀市場的中年女性，在準備約會的過程發生不少趣事。（圖／故事工廠提供）
《媽，別鬧了！》舞台劇主演集結金獎卡司，包括三屆金鐘獎得主王琄、金鐘獎最佳男配湯志偉、北影影后陽靚以及入圍過金鐘女配的李劭婕，實力派演員有劉珊珊、郭耀仁、呂名堯、福地祐介。其中，飾演媽媽網戀的日籍演員福地祐介，更是2024紐約電視節新科影帝，演員群的實力有目共睹。

故事描述年近花甲的母親王玫玫，歷經中年喪偶後，開始沉溺交友網站追愛；小女兒若敏和渣男糾纏不清，甚至為他揹上一屁股債；看似平靜自律的大女兒如蓉，對爸爸生前留下的「萬能許願券」許願，希望爸爸替她挽救活得一團亂的媽媽和妹妹，卻無意間將五年前還在世的爸爸，召喚到了現在，展開一連串驚奇荒誕、笑中帶淚的故事。

編導黃彥霖指出，做這齣戲才發現，很多女性長輩即便喪偶、失婚，也從不把「尋找第二春」列入考慮，這讓我很訝異。這個故事獻給那些認為自己在「鬧」的人，希望他們知道自己不孤單。

▲《媽，別鬧了！》舞台劇加入輕魔幻穿越題材，湯志偉（右）和陽靚（左）有不少逗趣又感人的父女對戲場面。（圖／故事工廠提供）
▲《媽，別鬧了！》舞台劇加入輕魔幻穿越題材，湯志偉（右）和陽靚（左）有不少逗趣又感人的父女對戲場面。（圖／故事工廠提供）
女主角王琄強調，「舞台劇版要傳達的主要議題非常不同，所以這齣戲中一家人的樣子和表演質地也都和影集版很不一樣。」這次飾演和家人爭吵不斷的角色，陽靚坦言，「這齣戲每一段都不輕鬆，尤其自已不愛控制別人，就花更多時間同理這個角色，後來就懂她是因愛而想控制家人，希望大家都平安、不去冒險。」

這齣戲的主題雖是「熟齡追愛」，本質卻是「世代溝通」、「與離別共存」的議題。飾演兩位女兒的陽靚和李劭婕認為，「這齣戲我們想推薦給家裡有長輩的年輕世代，有些和長輩溝通的難題，在看了這齣戲後也許會找到答案。」

而飾演爸爸的湯志偉則認為，「每個人都適合來看，因為每個人都有家。這齣戲會提醒每個人，不管在外面遇到什麼不如意，家人永遠都會給你守護和支持。」《媽，別鬧了！》5/25登場高雄文化中心至德堂，後續將赴以下縣市演出，6/22臺南、8/1新竹、8/17桃園。

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