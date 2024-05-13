舞台劇版「媽，別鬧了！」5/25追愛到高雄

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故事描述年近花甲的母親王玫玫，歷經中年喪偶後，開始沉溺交友網站追愛；小女兒若敏和渣男糾纏不清，甚至為他揹上一屁股債；看似平靜自律的大女兒如蓉，對爸爸生前留下的「萬能許願券」許願，希望爸爸替她挽救活得一團亂的媽媽和妹妹，卻無意間將五年前還在世的爸爸，召喚到了現在，展開一連串驚奇荒誕、笑中帶淚的故事。
編導黃彥霖指出，做這齣戲才發現，很多女性長輩即便喪偶、失婚，也從不把「尋找第二春」列入考慮，這讓我很訝異。這個故事獻給那些認為自己在「鬧」的人，希望他們知道自己不孤單。
女主角王琄強調，「舞台劇版要傳達的主要議題非常不同，所以這齣戲中一家人的樣子和表演質地也都和影集版很不一樣。」這次飾演和家人爭吵不斷的角色，陽靚坦言，「這齣戲每一段都不輕鬆，尤其自已不愛控制別人，就花更多時間同理這個角色，後來就懂她是因愛而想控制家人，希望大家都平安、不去冒險。」
這齣戲的主題雖是「熟齡追愛」，本質卻是「世代溝通」、「與離別共存」的議題。飾演兩位女兒的陽靚和李劭婕認為，「這齣戲我們想推薦給家裡有長輩的年輕世代，有些和長輩溝通的難題，在看了這齣戲後也許會找到答案。」
而飾演爸爸的湯志偉則認為，「每個人都適合來看，因為每個人都有家。這齣戲會提醒每個人，不管在外面遇到什麼不如意，家人永遠都會給你守護和支持。」《媽，別鬧了！》5/25登場高雄文化中心至德堂，後續將赴以下縣市演出，6/22臺南、8/1新竹、8/17桃園。