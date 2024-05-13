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蔡其昌、何欣純參加通車典禮忙卡位　不約而同感謝這位新閣員

▲行政院長陳建仁受訪時，蔡其昌、何欣純各自卡位，代表盧秀燕出席的副市長黃國榮（右一）悠閒站在旁邊看。（圖／台中市政府提供，2024.05.13）
▲行政院長陳建仁受訪時，蔡其昌、何欣純各自卡位，代表盧秀燕出席的副市長黃國榮（右一）悠閒站在旁邊看。（圖／台中市政府提供，2024.05.13）

記者顏幸如／台中報導

受中部人矚目的國1銜接台74線大雅系統交流道工程，今天舉行通車典禮，綠營最可能參選下屆市長的立委蔡其昌與何欣純，祉在行政院長陳建仁旁邊爭取曝光機會，被問到是否為市長選舉前哨戰時，都不正面回答。巧合的是兩人不約而同感謝即將入閣的前立委張廖萬堅，強調這工程前後爭取10幾年終於落實，張廖萬堅功不可沒。

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國1銜接台74線大雅系統交流道工程，因國民黨立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣上週先後辦理勘查行程，挑起地方的選舉敏感神經。今（13）日中午的通車典禮由行政院長陳建仁主持，台中市8名立委除了廖偉翔排定立法院質詢，其餘7人通通到齊，但陳建仁抵達時只有綠營的蔡其昌、何欣純陪同入場。

先前何欣純受訪時，被問及這場通車典禮是否「選市長者必到」時，並不正面回答，僅強調重大交通建設屬於所有台中市民，能落實是很高興、快樂的事。

▲蔡其昌、何欣純在通車剪綵前，各自感謝前立委張廖萬堅為大雅系統交流道的奔走。（圖／蔡其昌提供，2024.05.13）
▲蔡其昌、何欣純在通車剪綵前，各自感謝前立委張廖萬堅為大雅系統交流道的奔走。（圖／蔡其昌提供，2024.05.13）
何欣純特別感謝前立委張廖萬堅不斷爭取，歷任3位市長才有這個系統交流道。媒體追問是否將列入參選市長的政績之一？她先謙稱「這是大家不分黨派支持預算的功勞」，又說自己要努力的還更多，台中市的交通需要大力推動、路網可以做得更好，且不管自己要不要選市長，對重大建設都樂觀其成。

接著受訪的蔡其昌，指台中人最大的交通噩夢，就是中清交流道下面、永遠在塞車的平面車道，感謝張廖萬堅過去爭取，他當副院長期間的共同會勘行程更是不計其數，未來會持續努力爭取建設，希望市府和中央全力配合，打通台中人引以為苦的交通結點。

▲國1大雅系統交流道以匝道銜接台74線，直通潭子、西屯等地。（圖／台中市政府提供，2024.05.13）
▲國1大雅系統交流道以匝道銜接台74線，直通潭子、西屯等地。（圖／台中市政府提供，2024.05.13）
對於此行是否為市長前哨戰，蔡其昌秒回「想太多」。他表示過程中有參與的人都是心懷感恩而來，市長只有一個，只要願意付出與投入，每個人都可能是市長人選。

被視為國民黨台中市長候選人熱門人選的立法院副院長江啟臣，抓住空檔和立委黃健豪、羅廷瑋玩自拍；楊瓊瓔和顏寬恒則是忙著和下午將正式通車的交流道合照。

▲張廖萬堅擔任立委時，不斷催促大雅系統交流道早日動工。（圖／張廖萬堅提供，2024.05.13）
▲張廖萬堅擔任立委時，不斷催促大雅系統交流道早日動工。（圖／張廖萬堅提供，2024.05.13）
內定為新內閣教育部政次的張廖萬堅未到現場，他表示自己過去每3個月與交通部召開協調會，緊盯進度一路跟催，歷經4年半終於順利完工通車，能完成對民眾的承諾，他備感開心。

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