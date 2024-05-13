蔡其昌、何欣純參加通車典禮忙卡位　不約而同感謝這位新閣員

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先前何欣純受訪時，被問及這場通車典禮是否「選市長者必到」時，並不正面回答，僅強調重大交通建設屬於所有台中市民，能落實是很高興、快樂的事。
何欣純特別感謝前立委張廖萬堅不斷爭取，歷任3位市長才有這個系統交流道。媒體追問是否將列入參選市長的政績之一？她先謙稱「這是大家不分黨派支持預算的功勞」，又說自己要努力的還更多，台中市的交通需要大力推動、路網可以做得更好，且不管自己要不要選市長，對重大建設都樂觀其成。
接著受訪的蔡其昌，指台中人最大的交通噩夢，就是中清交流道下面、永遠在塞車的平面車道，感謝張廖萬堅過去爭取，他當副院長期間的共同會勘行程更是不計其數，未來會持續努力爭取建設，希望市府和中央全力配合，打通台中人引以為苦的交通結點。
對於此行是否為市長前哨戰，蔡其昌秒回「想太多」。他表示過程中有參與的人都是心懷感恩而來，市長只有一個，只要願意付出與投入，每個人都可能是市長人選。
被視為國民黨台中市長候選人熱門人選的立法院副院長江啟臣，抓住空檔和立委黃健豪、羅廷瑋玩自拍；楊瓊瓔和顏寬恒則是忙著和下午將正式通車的交流道合照。
內定為新內閣教育部政次的張廖萬堅未到現場，他表示自己過去每3個月與交通部召開協調會，緊盯進度一路跟催，歷經4年半終於順利完工通車，能完成對民眾的承諾，他備感開心。