菜市場衣服1件39「買10送1」！結帳金額暴增她氣炸　下秒慘遭包圍

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一位新莊人在臉書「爆料公社」上發文提醒，指出在4月28日新莊鳳凰城市場，有一攤衣服特賣會，標價「1件39元、買10送1」，吸引許多路過婆媽翻翻看看。
隨後當事人目睹了衝突發生，一位疑似是外籍身份的女子，用著不算流利的中文質問老闆「一件不是39元？」沒想到老闆卻語帶威脅回應「哪是39元，一件89元，衣服我都裝到袋子裡了，現在妳想怎樣？」
同時發財車旁有幾個刺青的人，圍著這位女客人。不過當事人直言，事件後續發展自己不太清楚，沒想到昨（12）日再次去到市場時，看見同個衣服攤再次現身，讓他忍不住PO網提醒在地人，「不常去逛市場的要小心！」
不少網友看完誇張的過程後，也紛紛傻眼表示「市場慣用的手法…以前小時候之前遇過好幾次，有的寫XX元，結果旁邊很小的『起』字」、「就跟之前一枝冰棒一元一樣」、「都這個年代了還有這種事，真是糟糕」。
菜市場標價爭議連環爆！網紅傻眼：價格比賣場貴
新北菜市場爭議不只有上述事件！知名網紅Cheap於5月9日時，也臉書粉專上發文，「前幾天蘆洲衛生所旁，一整車賣西瓜的，寫1斤13元，但實際上是地上的三顆椰子，西瓜是四斤100。」
Cheap也拿市場其他地方的價格進行對比，「大西瓜一顆大概20~40斤，等於一顆要500~1000元，但家樂福現在一斤大概16左右而已，這種沒開發票、把營業成本外部化的，還比家樂福貴?」更認為應該很多婆媽被騙。