韓國瑜吃過引朝聖！笑稱立院餐廳發大財 黃揚明曝他上任2變化
立法院長韓國瑜上任後頻頻引發外界熱議。資深媒體人黃揚明注意到，在韓國瑜出任院長之後，立法院出現的2個變化，分別是院內餐廳康園生意變好，以及立院參訪者和陳情者變多、人氣變好了，他笑稱，這是「貨出得去，人進得來，立院廠商發大財。」
記者莊蕙如／台北報導
黃揚明日前在政論節目中表示，韓國瑜上任院長的第1個變化，是康園餐廳生意變好了，他指出，韓國瑜第一天就到康園吃中餐之後，藍白黨團三長和民眾黨主席柯文哲也在同一餐廳餐敘。
黃揚明透露，這也使得餐廳現在接到大量訂餐電話，現在也變得很難訂位，目前該餐廳Google評價達4.2顆星，很多評論是在韓國瑜用餐後留下。
黃揚明也指出，現在許多藍營地方基層都會要求國民黨籍立委們安排立院參訪行程，目的是要見韓國瑜本人。他說，過去蘇嘉全、游錫堃擔任院長時，民進黨籍立委雖然也會安排相同行程，但基層人士對院長的熱情不大。而現在除了參訪者，陳情者也變多了，這使得立院在院長辦公室要道上又增派了1名隨扈。
黃揚明提到，韓國瑜一直在學習主持朝野協商，觀察、紀錄會議上發生的狀況，等待適當時機把這些資訊派上用場，現在評價也越來越好。