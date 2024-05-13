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輝達股價飆升！投資者「抗通膨」好選擇　外媒：媲美黃金

▲對於投資人而言，買進輝達等美國最大的幾檔科技股不僅是押注於創新，還可能對沖通膨。（圖／美聯社／達志影像）
▲對於投資人而言，買進輝達等美國最大的幾檔科技股不僅是押注於創新，還可能對沖通膨。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

通貨膨脹成為全球近年來面臨的議題之一，其中最常被當作通膨避險的商品就是黃金。當物價上漲時，現金購買力就會下跌。相較之下，黃金等貴金屬價格往往會上漲，因此才能在通膨環境下保值。不過近來一項調查發現，對於投資人而言，買進美國最大的幾檔科技股不僅是押注於創新，還可能對沖通膨。

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根據《彭博社》報導，《彭博》即時市場脈動調查（Bloomberg Markets Live Pulse）最新調查顯示，有46%的受訪者認為，幾十年來被視為「避風港」的黃金仍是抵禦價格上漲風險的最佳保障，但有將近3分之1的受訪者表示，科技巨頭是他們現在的首選。

這項調查結果顯示出，輝達、亞馬遜和Meta等公司在美國金融市場中發揮的主導作用，因為它們擴大了對經濟主要領域的影響力。這使得他們能帶來穩定的利潤，帶動他們的股價上漲，使投資者相信他們將繼續成為穩健收益的的來源。

報導指出，美國的通膨率較2022年水準已經大幅下降，但今年前三個月的通膨率仍超出經濟學家的預期，並始終高於美國聯準會（Fed）的2%目標。這使得價格上漲成為投資者最大的擔憂，59%的受訪者將通膨視為今年金融市場所面臨最大的尾部風險（tail risk）。

自通膨率在2021年3月首次升至2%以上以來，輝達股價已經飆升6倍多。標普500指數上漲了50%以上。不過報導也指出，與其他成長型股票一樣，科技公司對於通膨和利率的變化很敏感，因為他們的股價很大程度決定於未來的利潤。

有大約4分之一的受訪者表示，美國經濟衰退是2024年的最大風險。若經濟衰退，美國公債可以提供較佳的保護，而非美股。

儘管聯準會收緊貨幣政策，美國經濟卻展現出驚人的韌性，使得現金持續流入美國，債殖利率高，企業獲利持續成長。資金流入推動美元重新升值，美元被絕大多數人視為度過市場動盪時期的最佳貨幣。

近4分之3的受訪者表示，美元是最好的避險貨幣；約有23%投給了瑞士法郎，日圓則少了約6倍。在美國和加拿大的受訪者中，美元獲得了86%的選票，而在歐洲，43%的受訪者選擇了瑞士貨幣。

調查顯示，由於兌美元貶值及日本的超寬鬆貨幣政策，日圓已失去避險地位。今年稍早，日本和美國之間巨大的利差導致日圓跌至1990年以來的最低水準。

今年黃金價格上漲了將近15%，因為中國人民銀行成為最大需求來源之一。而在俄烏戰爭爆發後，俄羅斯的美元資產被沒收，許多國家也都在嘗試著擺脫美元、實現多元化，使得黃金自然而然成為了受益者。另外，僅13%受訪者表示地緣政治風險嘉惠了比特幣。

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