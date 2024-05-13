輝達股價飆升！投資者「抗通膨」好選擇　外媒：媲美黃金

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這項調查結果顯示出，輝達、亞馬遜和Meta等公司在美國金融市場中發揮的主導作用，因為它們擴大了對經濟主要領域的影響力。這使得他們能帶來穩定的利潤，帶動他們的股價上漲，使投資者相信他們將繼續成為穩健收益的的來源。
報導指出，美國的通膨率較2022年水準已經大幅下降，但今年前三個月的通膨率仍超出經濟學家的預期，並始終高於美國聯準會（Fed）的2%目標。這使得價格上漲成為投資者最大的擔憂，59%的受訪者將通膨視為今年金融市場所面臨最大的尾部風險（tail risk）。
自通膨率在2021年3月首次升至2%以上以來，輝達股價已經飆升6倍多。標普500指數上漲了50%以上。不過報導也指出，與其他成長型股票一樣，科技公司對於通膨和利率的變化很敏感，因為他們的股價很大程度決定於未來的利潤。
有大約4分之一的受訪者表示，美國經濟衰退是2024年的最大風險。若經濟衰退，美國公債可以提供較佳的保護，而非美股。
儘管聯準會收緊貨幣政策，美國經濟卻展現出驚人的韌性，使得現金持續流入美國，債殖利率高，企業獲利持續成長。資金流入推動美元重新升值，美元被絕大多數人視為度過市場動盪時期的最佳貨幣。
近4分之3的受訪者表示，美元是最好的避險貨幣；約有23%投給了瑞士法郎，日圓則少了約6倍。在美國和加拿大的受訪者中，美元獲得了86%的選票，而在歐洲，43%的受訪者選擇了瑞士貨幣。
調查顯示，由於兌美元貶值及日本的超寬鬆貨幣政策，日圓已失去避險地位。今年稍早，日本和美國之間巨大的利差導致日圓跌至1990年以來的最低水準。
今年黃金價格上漲了將近15%，因為中國人民銀行成為最大需求來源之一。而在俄烏戰爭爆發後，俄羅斯的美元資產被沒收，許多國家也都在嘗試著擺脫美元、實現多元化，使得黃金自然而然成為了受益者。另外，僅13%受訪者表示地緣政治風險嘉惠了比特幣。