趙少康挺徐巧芯：國民黨不一樣了「不會背棄同志」！狠罵綠營噁心

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趙少康表示，他今（13）日再度集結戰鬥藍，以實際行動力挺巧芯，正告民進黨及側翼，現在的國民黨跟以前不一樣了，絕對不會背棄同志，自掃門前雪。謝謝今天到場的每個人，接到邀請都是二話不說，甚至排開原先就定好的行程，展現同志間的義氣，與對是非公理的堅持。
趙少康透露，徐巧芯因為今天是被綠營圍剿今天正好滿月，所以帶了好多乖乖桶來，就像是小朋友生日會帶乖乖桶到學校跟同學分享一樣。他也說，謝謝巧芯展現的陽光與勇氣，因為他身正不怕影子斜，讓民進黨一個月來久攻不下，因此也激勵了更多國民黨支持者。
趙少康強調，政治是要服務人民，讓國家進步和諧，不是要弄到你死我活，甚至連家人的隱私都被侵犯。他提到，這一個月來，巧芯的家庭私事被放大，監督外交部可疑的預算使用竟然被控告，就是因為打到了民進黨的痛處，從馬文君委員到巧芯，民進黨都用相同套路，不給立委監督，問了就是傷害國家利益。
趙少康認為，應該修法明確限制各部會採用密件公文的比例，「絕對機密」公文不能超過全年公文數量的1/50、「極機密」最多1/20、「機密」不能超過1/10，不能再讓各種罪惡隱藏在機密文件中，保密不能成為民進黨的遮羞布。
最後趙少康更是宣言，「要正告民進黨，藍軍已經不再是單打獨鬥的散沙，大家團結一致，為人民修惡法、勤揭弊，撥亂反正。」