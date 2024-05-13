政大復校70週年系列活動起跑　「最美圖書館」首全面開放

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政大指出，5/15至7/31期間在達賢圖書館二樓特藏中心亦舉辦「希年日新──政大在台復校七十週年特展」，以食衣住行育樂等多面向，回顧在台灣復校篳路藍縷的歷程，讓政大人皆能在此尋獲貫串不同時期的集體共有回憶，同時卻又回想起專屬於特定世代的獨特記憶，與政大重新走過這70年的點滴故事。展場亦特別復刻政大老校門，並設置校史造型的拍貼機，讓觀眾體驗懷舊的校園風情之餘，還能獲得期間限定的校史大頭貼。
「校慶音樂會～政大好聲音」則將於5/18閃亮登場，今年特別邀請韓國獨立樂團Biuret來台演出，曲風涵蓋多種風格，包括現代搖滾、流行龐克、另類搖滾和民謠等，將一連帶來四首中、韓歌曲，為觀眾創造獨特的聽覺體驗。還有金旋獎出身的狗才樂團、我走指南路、（Ar）Tone、 吳仲棋，以及政大吉他社、搖滾樂社等接力演出。活動期間周邊還會進駐胖卡餐車，一場兼具音樂與美食等多重感官體驗的夏日慶典，陪伴大家倘佯在悠揚樂音環繞中，夢迴在政大的那些錦瑟華年。
政大分享，第三屆鐵觀音節市集以「走讀三貓綠森活、遊藝文山食農樂」為主題，5/17、5/18連續兩天為大家帶來一系列別開生面的文化體驗。今年結合校慶舉行「第一屆茶藝文化交流展暨國際茶日慶祝會」，邀請各大專院校與高級中學，參與茶席暨茶文化路徑靜態展、奉茶活動，並推出二手交換環保市集、鐵觀音節農民市集、政大公企中心城東市集、政大郊山導覽等豐富精采的活動，歡迎民眾一齊享受茶香繚繞的校園。