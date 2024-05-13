影／看金塊Gordon數據太誇張！灰狼Anthony Edwards：他真的很煩

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Anthony Edwards在今年季後賽以初生之犢不畏虎的態度，帶領灰狼隊闖進第二輪，但面對去年冠軍金塊隊，先拿下2連勝後，卻又吞下2連敗，尤其這場失誤狀況很多，防守也被鎖住。
但Anthony Edwards在季後賽不但後仰跳投，切入飛扣等各種動作，都很像「籃球之神」Michael Jordan，並且連打球的態度等，也都很有「飛人」的影子。
不少美國媒體也把Anthony Edwards當成是未來Michael Jordan的接班人，相信他可以宰制這個聯盟。
Anthony Edwards踢到鐵板 Aaron Gordon成為金塊第三得分點
或許是金塊隊能打的球員很多，也可能是畏懼主將Nikola Jokic的實力，灰狼只要包夾他，他就可以輕鬆分球給Aaron Gordon，這場比賽我們看到很多包夾他卻傳出去，讓Aaron Gordon灌籃的畫面，甚至他也可以輕鬆單打對手。
當對方還要觀察Jamal Murray的攻擊動線，就很容易忽略Aaron Gordon，其實他也是得分很容易的球員，但他主要還是以防守、搶籃板等苦工為主。
Aaron Gordon創下紀錄 單場25分以上命中率超高
Aaron Gordon也創下紀錄，據統計，在季後賽中，單場至少25分5板5助且命中率90%以上，Aaron Gordon成為了NBA歷史第三人。前兩位做到這一點的球員是Mitch Richmond和Chris Paul。
以這點來看，或許也可以理解Anthony Edwards為何在賽後會說出：「我真的已經厭倦Aaron Gordon.........」這樣的話。
此外，主帥Michael Malone對Gordon表現讚不絕口，他表示：「他的表現讓人難以置信，他是我執教過的，最無私的球員之一。」
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