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影／看金塊Gordon數據太誇張！灰狼Anthony Edwards：他真的很煩

▲灰狼年輕領袖Anthony Edwards，看到Aaron Gordon的數據太誇張，讓他感到厭煩。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼年輕領袖Anthony Edwards，看到Aaron Gordon的數據太誇張，讓他感到厭煩。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA季後賽明尼蘇達灰狼今（13）日以107:115不敵丹佛金塊，主將Anthony Edwards（愛德華茲）看到對手Aaron Gordon（戈登）的數據太誇張，在記者會上還特別看到對手數據，Anthony Edwards說：「我真的厭倦Aaron Gordon了。」表情、說話語氣跟搖頭的狀態，不像在開玩笑，還真的有點不耐煩，因為Aaron Gordon今天在比賽中12投11中，而且攻守兩端，他都做出極大貢獻，還包括7籃板、6助攻，2火鍋。而Anthony Edwards「僅」拿44分，還是無能為力，無法幫灰狼拿到第四戰勝利，目前雙方系列賽戰成2:2。

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Edwards不但是主將　還有飛人喬丹的影子

Anthony Edwards在今年季後賽以初生之犢不畏虎的態度，帶領灰狼隊闖進第二輪，但面對去年冠軍金塊隊，先拿下2連勝後，卻又吞下2連敗，尤其這場失誤狀況很多，防守也被鎖住。

但Anthony Edwards在季後賽不但後仰跳投，切入飛扣等各種動作，都很像「籃球之神」Michael Jordan，並且連打球的態度等，也都很有「飛人」的影子。

不少美國媒體也把Anthony Edwards當成是未來Michael Jordan的接班人，相信他可以宰制這個聯盟。

Anthony Edwards踢到鐵板　Aaron Gordon成為金塊第三得分點

或許是金塊隊能打的球員很多，也可能是畏懼主將Nikola Jokic的實力，灰狼只要包夾他，他就可以輕鬆分球給Aaron Gordon，這場比賽我們看到很多包夾他卻傳出去，讓Aaron Gordon灌籃的畫面，甚至他也可以輕鬆單打對手。

當對方還要觀察Jamal Murray的攻擊動線，就很容易忽略Aaron Gordon，其實他也是得分很容易的球員，但他主要還是以防守、搶籃板等苦工為主。

Aaron Gordon創下紀錄　單場25分以上命中率超高

Aaron Gordon也創下紀錄，據統計，在季後賽中，單場至少25分5板5助且命中率90%以上，Aaron Gordon成為了NBA歷史第三人。前兩位做到這一點的球員是Mitch Richmond和Chris Paul。

以這點來看，或許也可以理解Anthony Edwards為何在賽後會說出：「我真的已經厭倦Aaron Gordon.........」這樣的話。

此外，主帥Michael Malone對Gordon表現讚不絕口，他表示：「他的表現讓人難以置信，他是我執教過的，最無私的球員之一。」

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