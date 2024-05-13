特赦陳水扁幫拆彈？郭正亮曝「蔡英文條件」：賴清德好意思嗎？

巷仔內／赦扁沒贏家？蔡英文為賴清德拆彈、埋彈？

▲傳總統蔡英文將在卸任前特赦陳水扁，被解讀為是為賴清德解套、拆彈。（圖／NOWnews資料照片）
▲傳總統蔡英文將在卸任前特赦陳水扁，被解讀為是為賴清德解套、拆彈。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳威叡／台北報導

準總統賴清德520就任在即，傳出總統蔡英文將在卸任前特赦陳水扁，被解讀是為替賴清德拆彈並安撫深綠，但從近期民調看來，蔡英文滿意度突破4成狠甩過去前總統卸任紀錄，更迎來台美關係史上最佳，讓台灣躍上國際舞台，早已證明其歷史定位，但赦扁與主流民意相左，令人匪夷所思；而陳水扁堅持自身清白，不願認錯道歉，對於「免刑不免罪」自然不滿意；若赦扁成真，將來4案審結定讞，賴清德是否比照辦理？未來政局多變，又能否承受政治後座力？

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民進黨2016年迎來二度政黨輪替，蔡英文接任總統後，黨內特赦陳水扁的建議從未停過，但此議題牽涉範圍之廣，其中存在法律與政治問題，且普遍缺乏社會共識，若在任期間貿然拋出特赦，勢必引發社會反彈，也讓蔡英文過去8年始終未碰觸燙手山芋。

如今傳出蔡英文在卸任前特赦陳水扁，讓外界解讀是替賴清德拆彈並安撫深綠，而從近期民調看來，蔡施政滿意度突破4成，狠甩前總統馬英九23%與陳水扁13%，更迎來台美關係史上最佳，讓台灣躍上國際舞台，早已證明其歷史定位，但赦扁與主流民意相左，卻要以此為執政8年劃下句點？

目前傳出蔡英文赦扁擬朝向「免刑不免罪」，陳水扁目前包括龍潭購地案等4案遭判20年徒刑確定，如今保外就醫，但今仍有包括侵占總統府公文案、陳敏薰買官洗錢案、二次金改國泰併世華案及教唆偽證案停審，而陳水堅持自身清白，認為所涉及的相關案件是「政治辦案」，自然也不會滿意，更別說社會大眾期盼的認錯道歉。

對賴清德而言，其實早在2017年時任行政院長時，就曾公開表態說明，從過去至今「我個人還是支持赦陳水扁」，而蔡英文卸任前拆彈，被解讀為解套，不讓「政治炸彈」困擾其即將上任大展身手，更免去社會批判。

回顧去年5月，黨主席賴清德對於《選罷法》修法態度堅定，民進黨團貫徹意志修法，最終排除黑金槍毒終身不得參選，讓陳水扁大動肝火，更北上赴總統府請願，為愛子陳致中奔走，被問及沒跟賴清德溝通？陳水扁感嘆稱「人家不想跟你講話，難道要熱臉貼冷屁股？」兩人關係早已降至冰點，但若赦扁成真，將來4案審結定讞，賴清德如昔所言做出承諾，而未來政局多變，又能否承受政治後座力？

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