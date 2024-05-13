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權恩妃穿莊敬高職制服！嗨拿學生證「衝進合作社買麵包」畫面曝光

▲南韓女團IZ*ONE前隊長權恩妃來台錄節目《睜開眼後OOO》，她化身莊敬高職的學生衝合作社買麵包。（圖／ENA 이엔에이 YouTube、權恩妃IG）
▲南韓女團IZ*ONE前隊長權恩妃來台錄節目《睜開眼後OOO》，她化身莊敬高職的學生衝合作社買麵包。（圖／ENA 이엔에이 YouTube、權恩妃IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女團IZ*ONE前隊長權恩妃人氣紅不讓，是許多音樂祭熱愛邀約的對象，她也因為常以火辣、性感的服裝登台表演，因此獲封「水彈女神」美譽。她日前悄悄來台拍攝，近期證實是錄製節目《睜開眼後OOO》，權恩妃穿著莊敬高職制服上學的模樣掀起熱議。

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▲權恩妃今年夏天跑滿各種音樂祭活動，場上濕身表演太性感。（圖／權恩妃IG）
▲權恩妃常在音樂祭上濕身表演，因此獲封「水彈女神」。（圖／權恩妃IG）
權恩妃參與曹世鎬和BTOB李昌燮主持的節目《睜開眼後OOO》，體驗在陌生地方展開新生活，結果她就來到台灣當制服妹，穿上莊敬高職的制服，拿著莊敬學生證跟著台灣高中生體驗校園生活。

節目中，權恩妃跟同學一下課就衝合作社買麵包，還在上課偷吃零食、傳紙條被老師抓包，因為她聽不懂中文，卻不知道該怎辦，只好以不標準的中文跟老師道歉：「對不擠（對不起）。」笑翻所有學生。

事實上，權恩妃也是畢業於藝術學校「首爾公演藝術高中」，但韓國並沒有睡午覺的習慣，所以她對於台灣學生有午休，感到十分新奇。

權恩妃2014年曾是女團Secret、Girl's Day的伴舞，她當年也在麵包店、網咖、便利店、咖啡店打工，同年7月以8人女團Ye-A出道，2015年退團後她加入「Woollim娛樂」當練習生，成為INFINITE、Lovelyz的伴舞，跟LE SSERAFIM的隊長金采源曾是室友。直到2018年參戰知名選秀節目《PRODUCE 48》，她最終獲得第7名成績，成功加入限定團體IZ*ONE並擔任隊長，該團於2021年4月29日解散；權恩妃也SOLO出道，她因為有著身高158.4公分，體重44.7公斤的完美比例與姣好臉蛋，經常受邀出席音樂祭活動，她場上擺脫昔日女偶像的保守穿搭，性感形象顛覆大眾，名氣因此攀升不少。

▲權恩妃對於台灣學生有午休這件事，感到神奇。（圖／ENA 이엔에이 YouTube）
▲權恩妃對於台灣學生有午休這件事，感到神奇。（圖／ENA 이엔에이 YouTube）
▲▼權恩妃穿莊敬高職制服去合作社買麵包，還在上課偷吃被老師抓到。（圖／ENA 이엔에이 YouTube）
▲▼權恩妃穿莊敬高職的制服去合作社買麵包，還在上課偷吃被老師抓到。（圖／ENA 이엔에이 YouTube）
▲▼權恩妃穿莊敬高職制服去合作社買麵包，還在上課偷吃被老師抓到。（圖／ENA 이엔에이 YouTube）
 
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