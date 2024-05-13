權恩妃穿莊敬高職制服！嗨拿學生證「衝進合作社買麵包」畫面曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
節目中，權恩妃跟同學一下課就衝合作社買麵包，還在上課偷吃零食、傳紙條被老師抓包，因為她聽不懂中文，卻不知道該怎辦，只好以不標準的中文跟老師道歉：「對不擠（對不起）。」笑翻所有學生。
事實上，權恩妃也是畢業於藝術學校「首爾公演藝術高中」，但韓國並沒有睡午覺的習慣，所以她對於台灣學生有午休，感到十分新奇。
權恩妃2014年曾是女團Secret、Girl's Day的伴舞，她當年也在麵包店、網咖、便利店、咖啡店打工，同年7月以8人女團Ye-A出道，2015年退團後她加入「Woollim娛樂」當練習生，成為INFINITE、Lovelyz的伴舞，跟LE SSERAFIM的隊長金采源曾是室友。直到2018年參戰知名選秀節目《PRODUCE 48》，她最終獲得第7名成績，成功加入限定團體IZ*ONE並擔任隊長，該團於2021年4月29日解散；權恩妃也SOLO出道，她因為有著身高158.4公分，體重44.7公斤的完美比例與姣好臉蛋，經常受邀出席音樂祭活動，她場上擺脫昔日女偶像的保守穿搭，性感形象顛覆大眾，名氣因此攀升不少。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道