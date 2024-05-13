被開13張AB車罰單欲申訴　竟遭警嗆：要來吵架請等晚上

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據13張罰單記載，短短5分鐘他的車紅燈右轉、轉彎未規定使用方向燈、闖紅燈、不依規定使用來車道、併排臨時停車、在多車道不依規定駕車等，警方以密錄器全程錄音錄影逕行舉發，罰金總額高達4萬7千元。
吳建德轉述蔡姓民眾說法，收到罰單隔天他打電話到西屯派出所，想詢問承辦的李姓警員，接電話值班員警竟嗆說「如果要來吵架，他晚上才上班！」自己連續兩天留電話，李姓警員都沒有回電，女兒只好親自開著被罰的車前往西屯派出所，供警方逐一比對。
蔡姓民眾說，李姓員警應是心證判斷為AB車，丟下一句「你可以去裁決所申訴」，並沒協助追查冒用車牌的嫌犯，害他之後又收到6張違規罰單，因此向大雅派出所報案，這次承辦員警調閱路口監視器影像，證實有AB車3分鐘內出現在不同街頭。
吳建德說，蔡姓民眾因此事莫名被開罰4萬7千元、被違規記28點，為了保住駕照及車籍，4月12日到監理站想更換車牌，被告知須先分期繳付2500元罰金，現已提起行政訴訟。對於人民保母沒主動追查維護社會治安，還質問被害人是要來吵架，應該好好檢討。
台中市第六分局副分局長何孟宗表示，該案最早於清水分局轄區違規遭告發，已查獲犯嫌並移送台中地檢偵辦。蔡姓民眾車牌遭冒用、違規行為被警方開單一事，已函請台中裁決處撤銷罰單。之後再遇類似案件，將調閱相關資料確認後，主動函請裁決處撤單、追究冒用人的刑事責任。
對於民眾致電派出所詢問，員警態度不佳一事，經調查員警通話過程尚平和，雖然當時說的應是抱怨而非吵架，仍未具同理心、考量民眾感受，會另擬行政責任議處，並持續加強教育訓練。