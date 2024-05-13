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被開13張AB車罰單欲申訴　竟遭警嗆：要來吵架請等晚上

▲台中市議員吳建德貼上13張AB車罰單影本，質疑警方辦案消極態度不佳。（圖／吳建德提供，2024.05.13）
▲台中市議員吳建德貼上13張AB車罰單影本，質疑警方辦案消極態度不佳。（圖／吳建德提供，2024.05.13）

記者顏幸如／台中報導

台中一名車主一口氣收到13張罰單，但警方檢附的違規時地兜不起來，他懷疑是AB車，打電話到西屯派出所要找承辦警員，值班警員竟回「如果要來吵架，他晚上才上班！」事後當事人也只丟下一句「你可以去裁決所申訴」，後來車主又收到6張罰單，改向其他派出所報案，雖然已破案，仍被違規紀點、繳罰金、須打行政訴訟追回罰款，氣得向市議員投訴。

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台中市議員吳建德今（13）日質詢時表示，他接獲蔡姓民眾陳情，指自己3月27日收到郵差送來13張罰單，檢附違規照片與他的車牌一模一樣，外觀、車色乍看也很像他的車，但違規時間他與家人根本沒開車到西屯區。

根據13張罰單記載，短短5分鐘他的車紅燈右轉、轉彎未規定使用方向燈、闖紅燈、不依規定使用來車道、併排臨時停車、在多車道不依規定駕車等，警方以密錄器全程錄音錄影逕行舉發，罰金總額高達4萬7千元。

吳建德轉述蔡姓民眾說法，收到罰單隔天他打電話到西屯派出所，想詢問承辦的李姓警員，接電話值班員警竟嗆說「如果要來吵架，他晚上才上班！」自己連續兩天留電話，李姓警員都沒有回電，女兒只好親自開著被罰的車前往西屯派出所，供警方逐一比對。

蔡姓民眾說，李姓員警應是心證判斷為AB車，丟下一句「你可以去裁決所申訴」，並沒協助追查冒用車牌的嫌犯，害他之後又收到6張違規罰單，因此向大雅派出所報案，這次承辦員警調閱路口監視器影像，證實有AB車3分鐘內出現在不同街頭。

吳建德說，蔡姓民眾因此事莫名被開罰4萬7千元、被違規記28點，為了保住駕照及車籍，4月12日到監理站想更換車牌，被告知須先分期繳付2500元罰金，現已提起行政訴訟。對於人民保母沒主動追查維護社會治安，還質問被害人是要來吵架，應該好好檢討。

台中市第六分局副分局長何孟宗表示，該案最早於清水分局轄區違規遭告發，已查獲犯嫌並移送台中地檢偵辦。蔡姓民眾車牌遭冒用、違規行為被警方開單一事，已函請台中裁決處撤銷罰單。之後再遇類似案件，將調閱相關資料確認後，主動函請裁決處撤單、追究冒用人的刑事責任。

對於民眾致電派出所詢問，員警態度不佳一事，經調查員警通話過程尚平和，雖然當時說的應是抱怨而非吵架，仍未具同理心、考量民眾感受，會另擬行政責任議處，並持續加強教育訓練。

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