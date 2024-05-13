開價太低！中國僅以「成本價」買白蝦　宏國蝦農氣：零關稅也不賣

驚悚瞬間！日男採野菜遇棕熊攻擊　擋風玻璃「一掌就碎」

▲北海道一名50多歲男子近日採野菜時遭到棕熊攻擊。（圖／翻攝自X）
▲北海道一名50多歲男子近日採野菜時遭到棕熊攻擊。（圖／翻攝自X）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本近年來，不僅目擊到熊的次數增加，闖入民宅田地、攻擊路人等事件頻傳。北海道一名50多歲男子近日開著小貨車準備上山採野菜，沒想到途中遇到了一隻棕熊直衝卡車，還用熊掌攻擊車子的擋風玻璃。所幸駕駛當機立斷，大力按喇叭並猛催油門，才順利逃生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，上月28日下午1時左右，北海道根室市的一名50多歲男子開著小貨車準備上山採野菜，但行駛在森林道路的途中，一隻棕熊從道路的右側現身，該名男子見狀，便將車子停下並開始倒退，想等待棕熊過馬路離開。

沒想到棕熊卻是直直朝著車子衝了過來，並用爪子攻擊擋風玻璃，車子的雨刷瞬間歪掉。此時男子和一旁同座的夥伴嚇得大叫，棕熊再度奮力一擊，把擋風玻璃都打碎了。棕熊移動到卡車右側的時候，男子一邊按著喇叭，一邊催油門，才終於逃過熊掌。

該名男子事後將整段過程放在網路上，引起網友討論，「熊的力量足以打破擋風玻璃嗎？我以為在車裡會很安全…可怕…」、「這比迎面而來的汽車更敏捷、更有殺機」，也有眼尖網友發現，畫面左側有疑似是熊寶寶的身影，認為棕熊是為了保護寶寶所以才作勢攻擊。

知床自然基金會的專家山中正美向當地媒體表示，由於汽車擋在棕熊親子之間，且在母熊帶著幼熊逃跑前，車子就靠得非常近，「因此熊可能認為別無選擇，只能進行攻擊。」

雖然該名男子的車子因遭熊襲擊，擋風玻璃破裂，雨刷和保險桿也受損，所幸車上2人都沒有受傷。當地警方呼籲在穿越森林要小心謹慎，更警告「發生類似事情時，千萬不要下車。」

日本近年熊與人衝突的事件不斷增加。從去2023年3月到2024年3月為止，已有219人遭熊襲擊，其中6人不幸死亡，創下歷年新高。

專家認為，由於日本農村人口減少，人類製造的噪音沒有那麼多，使得熊開始靠近住宅區，另外氣候暖化影響熊的冬眠時間、食物來源減少等，也都是導致熊必須朝棲息地以外移動的原因之一。

在森林遇到「熊與男人」選誰？逾八成女寧選熊　引爆美國社群論戰

北海道恐變空城！日本30年內生育年齡女性減半　4成城鎮恐消失

不只有東京！北海道也受「過度觀光」所苦　居民怨：搭不上公車

落海15分鐘就致命！台夫婦踩北海道流冰拍美照　海保廳籲危險別做

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞