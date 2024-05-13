驚悚瞬間！日男採野菜遇棕熊攻擊　擋風玻璃「一掌就碎」

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沒想到棕熊卻是直直朝著車子衝了過來，並用爪子攻擊擋風玻璃，車子的雨刷瞬間歪掉。此時男子和一旁同座的夥伴嚇得大叫，棕熊再度奮力一擊，把擋風玻璃都打碎了。棕熊移動到卡車右側的時候，男子一邊按著喇叭，一邊催油門，才終於逃過熊掌。
該名男子事後將整段過程放在網路上，引起網友討論，「熊的力量足以打破擋風玻璃嗎？我以為在車裡會很安全…可怕…」、「這比迎面而來的汽車更敏捷、更有殺機」，也有眼尖網友發現，畫面左側有疑似是熊寶寶的身影，認為棕熊是為了保護寶寶所以才作勢攻擊。
知床自然基金會的專家山中正美向當地媒體表示，由於汽車擋在棕熊親子之間，且在母熊帶著幼熊逃跑前，車子就靠得非常近，「因此熊可能認為別無選擇，只能進行攻擊。」
雖然該名男子的車子因遭熊襲擊，擋風玻璃破裂，雨刷和保險桿也受損，所幸車上2人都沒有受傷。當地警方呼籲在穿越森林要小心謹慎，更警告「發生類似事情時，千萬不要下車。」
日本近年熊與人衝突的事件不斷增加。從去2023年3月到2024年3月為止，已有219人遭熊襲擊，其中6人不幸死亡，創下歷年新高。
專家認為，由於日本農村人口減少，人類製造的噪音沒有那麼多，使得熊開始靠近住宅區，另外氣候暖化影響熊的冬眠時間、食物來源減少等，也都是導致熊必須朝棲息地以外移動的原因之一。