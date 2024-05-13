瞭解投入循環經濟！中鋼辦小港區各國小應屆畢業生鋼鐵之旅活動

中鋼公司公共事務處處長孫宏魁表示，中鋼公司秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，長久以來致力地方教育推展，自1993年起每年舉辦高雄市小港區國小「鋼鐵之旅」戶外教學活動，至今已逾30年。
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協助中鋼公司辦理鋼鐵之旅活動的小港區坪頂國小校長馬惠祺說，中鋼長期關心地方教育，即使國內新冠肺炎疫情影響期間，雖必須配合各項防疫措施，但從未間斷舉辦，他並說，中鋼今年恢復安排小港區國小應屆畢業學子到熱軋工場參觀，透過產線實地走訪，可以讓同學們深刻體會到現代化便利生活使用的汽車和家電，必須先藉由鋼鐵生產過程相關人員、設備及資源的投入，再藉由鋼材的加工進一步製造相關產品，因此更能懂得珍惜。
孫宏魁指出，今年鋼鐵之旅活動內容相當豐富，首先讓學子們觀賞「百鍊成鋼」影片，瞭解鋼鐵在人們日常生活中的諸多應用，也透過早期土法煉鋼與現代化鋼廠生產流程之差異，認識到鋼鐵製程不斷進步，且更加節能低碳。
此外，中鋼集團教育基金會精心設計「鋼鐵小學堂」搶答活動，內容涵蓋鋼鐵材料、循環再利用及環境保護等主題，透過生動有趣的機智問答及和學子們的益智互動，展現出中鋼不只是煉鋼專家，更在循環經濟及綠色環保領域持續努力精進。
同學對於鋼鐵生產過程中所產生的CO、CO?可以捕捉純化，並轉化成為低碳化學品原料，紛紛嘖嘖稱奇，也有許多同學對於中鋼廠區內種植許多花草樹木，彷彿置身在鋼鐵森林裡，留下深刻印象。