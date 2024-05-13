唐吉訶德扭蛋大獎消失事件！TENGA先扛：全部消費者送「最大賞」
唐吉訶德近日傳出疑似扭蛋有「藏籤」的嫌疑，有民眾至唐吉訶德西門店參加成人用品TENGA廠商舉辦的扭蛋活動，大獎還沒抽出，便決定直接清檯，買走所有扭蛋，合理的推測裡面會有大獎，不料卻沒有一顆是大獎，事後唐吉訶德坦承「沒放進去」，讓消費者氣炸，將整起經過Po上網。針對該此事件，TENGA不等唐吉訶德，率先擔下，稍早宣布：「送每位扭蛋消費者最大賞。」
記者周淑萍/綜合報導
TENGA針對該此事件發出聲明，內文指出，唐吉訶德西門店-TENGA店中店扭蛋活動，第一波（5/4-5/6）活動，獎項皆全數兌換領取完畢，因活動效益很好，雙方決議繼續進行第二波扭蛋活動（5/8-5/11事件截止）。活動雙方皆完成相關商品點交及確認無誤，雙方也皆按照流程操作。
但因現場在活動流程上溝通有誤，加上店舖人員和主管的疏忽及對應溝通不當。讓消費者現在對TENGA產生疑慮和不信任感，對此我們深感抱歉，並再次聲明扭蛋商品及相關物品的點交均已確認完畢。TENGA基於保護消費者權益及維護活動公平性，雙方決議提供兩波活動所有消費者全數最大賞（TENGA FLIP ORB），消費者皆可憑消費證明至DON DON DONKI西門店兌換。
《NOWnews》實際與TENGA確認，官方補償方案是用數量計算，意味當初消費一顆扭蛋就會補償一個TENGA FLIP ORB，如果當初轉了6顆，就會賠償6個FLIP ORB。雖然活動過程爆出瑕疵，但TENGA後續處理方式也算是相當大氣。