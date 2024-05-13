好市多精選年中特展登場！ 嚴選獨新品全台再現結帳人潮
▲許多民眾都知道美式賣場好市多有一年一度的黑五優惠，今年竟然在年中出現媲美黑五的精選商品特展。（圖／品牌提供）
生活中心/綜合報導
2024-05-13 19:13:04
許多民眾都知道美式賣場好市多有一年一度的黑五優惠，今年竟然在年中出現媲美黑五的精選商品特展。即日起至5/26，嚴選出眾多在黑五期間人氣爆棚、平常就經常賣到缺貨的人氣商品，甚至還有限時年度超殺優惠，讓民眾買得開心，用得安心！像是在黑五期間賣到缺貨的好自在熊抱超柔安睡褲，這次直接現折100元。還有人氣居高不下的獨家Herbal Essences藍薑洗髮露，本次竟然還推出同系列潤髮乳新品。好市多年中精選商品特展僅有14天，民眾可得把握機會手刀購買！
被網友們戲稱「打架洗髮精」的Herbal Essences 藍薑草本豐盈清香洗髮露，通過英國皇家植物園KEW的認證，被譽為英國必買好物！被許多油頭、乾髮的民眾推爆，洗後的蓬鬆感讓消費者愛不釋手。本次年中慶除了好市多限定1.2公升超大容量的洗髮露外，更推出同量級1.2公升的潤髮乳新品，讓髮絲水潤柔順，洗護搭配使用頭頂豐盈髮尾又柔順。趁著年中慶期間，讓民眾洗護一次滿足，單買洗髮精的優惠也來到459元，除了一瓶抵三瓶，價格也是歷年最優！ ▲P&G精選黑五熱賣商品，趁賣場年中慶，新品、爆款一起推出。（圖／品牌提供） 深受女性朋友熱愛的好自在熊抱超柔安睡褲，亦是去年黑五的必搶產品。其0.3cm超薄瞬吸芯搭配超薄透氣腰圍設計，舒適度被譽為安睡褲的天花板，一夜到天亮從此不擔心外漏洗床單。此外，液體衛生棉清新淨味款34cm也是本次好市多嚴選的獨家限時上架新品。與一般衛生棉最大的不同，在於其黑洞般的吸收力維持乾爽，一體成型的設計不管怎麼活動都不用擔心卡屁屁。本次年中慶安睡褲直接祭出現買現折100元優惠，一組只要399元，ㄧ覺好眠平均不到25元，姊妹們千萬不能錯過。 ▲藍薑草本豐盈清香洗髮露本次年中慶再推出潤髮乳，爆高CP值引民眾瘋搶。（圖／品牌提供） 潘婷護髮膠囊精華油本次做為嚴選系列的新成員，首度在年中慶亮相。新上市的精華油解決使用者想用護髮油卻擔心黏膩的問題，獨有的水感成膜技術讓頭髮一瞬間就能呈現水亮輕盈的飄逸感，不會有油光厚厚的宅氣，而且香氣是非常舒服的柑橘香，前調還帶有玫瑰香氣，也是本次剁手款的焦點！ ▲安睡褲直接祭出現買現折100元的優惠，一覺好眠平均不到25元。 同樣作為新品上市的還有風倍清浴廁用防霉防臭劑，其獨家技術能全天候阻斷霉菌生長，輕鬆擺脫沒幾天就要刷一次浴室的煩人日常。網購單入要價219元，本次年中慶六入組只要589元。還有內行民眾都知道，買電動牙刷一定要去好市多買德國製電動牙刷。Oral-B除了提供充電式兒童電動牙刷及3D iO LITE 微震科技電動牙刷外，更推出新品iO LITE電動牙刷刷頭，好市多會員獨享8入1869元的超低價，比起一般網購等於是半買半送！ ▲潘婷護髮膠囊精華油本次做為嚴選系列的新寵兒亮相。（圖／品牌提供）
▲風倍清價格惹得民眾成堆抱起；Oral-B新品iO LITE電動牙刷刷頭，好市多會員獨享8入1869元。（圖／品牌提供）