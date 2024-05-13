胡瓜101買精品錶！遭櫃姐要求「配貨500萬」嚇傻：我再也不會去
綜藝大哥胡瓜近來風波不斷，讓他十分無奈，先前他在網路節目《下面一位》和立委黃捷、議員苗博雅討論從政經歷，過程中胡瓜讓兩位猜物價，不僅有親民的高鐵便當、夜市水果，還有高檔精品，他更分享過去到台北101曾想買精品手錶，竟然卻被要求配貨500萬，讓他當場傻眼。
記者吳昕蓓／綜合報導
在網路節目上，胡瓜讓黃捷、苗博雅猜勞力士手錶的價位，他公布正確解答後表示，要拿到這款手錶，絕對不止這個價錢，也分享自己過去曾經裝扮稍微邋遢到101精品專櫃買名牌手錶，但進去櫃位，銷售人員卻不太理他，還問胡瓜是否是「南部來的」，最後才認出他的身分。
銷售人員當時直接向胡瓜表示，他要的那支錶沒有了，「我們櫃台那支錶標價150萬，如果你急著要買到這支錶，500多萬就可以了。」讓胡瓜好奇問：「什麼東西要500多萬？」銷售人員則表示，要加上其他商品湊到500萬，「我現在錶馬上就可以給你，否則要排喔。」
銷售人員一番話讓胡瓜當場傻眼，提及這段經驗，也讓他無奈表示：「我再也不會去。」事實上，胡瓜過去也曾被女兒小禎爆料，他們曾在夏威夷一起去逛精品店，小禎當時看上一款3萬元的LV包，胡瓜立刻霸氣說可以幫她刷卡，沒想到事後真的要分期付款還爸爸，讓她又氣又好氣。
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