跟騷風波不止！許淑華喊話：市民若被徐巧芯告「律師費我全出」
國民黨立委徐巧芯的住家近日出現不明人士騷擾、拍照，徐巧芯11日赴警局提告其中一人，也是經營粉專「台北松信資深綠吱」的用戶。「台北松信資深綠吱」今（13）日指出，自己指是於10日晚上七點多經過，沒有拍照也沒有打卡，否認跟騷。民進黨議員許淑華對此表示，如果有民眾遭徐巧芯提告跟騷，她願意出律師費。
記者莊蕙如／台北報導
粉專「台北松信資深綠吱」今日表示，徐巧芯立委在10日下午於臉書Po出一個用怒臉擋起來的人並非是我，我也不認識那個人，我是於10日晚上七點多經過，沒有拍照也沒有打卡。
台北松信資深綠吱強調，徐立委她家的信箱門牌號碼，公布的人是四叉貓，並不是我，其他的穿搭照的照片皆是來自媒體公開訪問所拍的照片，本人從來沒有跟拍偷拍任何一張徐立委的照片。
許淑華對此也表示，「市民朋友若被徐巧芯吿跟騷法，律師費我全出！徐巧芯委員好大的官威！竟然要吿無辜的市井小民？」
許淑華說，「民眾只是碰巧路過徐委員家附近，還被警察盤查，是不是有額外動用警力？結果徐委員還說要以《跟蹤騷擾防制法》提告？這會不會太誇張！怎麼能這樣欺負小市民？」此言論也引起網紅溫朗東回應，「淑華姐帥氣。」
台北松信資深綠吱也回應許淑華，表示「謝謝淑華議員，不枉費我投給她4次！真的非常值得。」