向佐曬全家福慘遭吐槽！修圖修大了 粉絲傻眼：郭碧婷是外星人？
香港影視大亨向華強39歲的長子向佐，2020年娶了媽媽向太中意的台灣女星郭碧婷，兩人婚後育有1子1女，昨（12）日在社群上貼出與家人一同歡慶母親節的相片，沒想到竟以外引來粉絲吐槽，「只顧自己帥！」、「你給仙女都美顏成外星人了！」讓人哭笑不得。
記者施以慧／綜合報導
昨（12）日迎來致敬偉大媽媽們的節日─母親節，向佐一家也也同樣在家中與家人過節，並大方發出祝福，「兩位偉大的媽媽辛苦了！母親節快樂！」只見桌子中間擺放了粉色蛋糕，後方還有花束，向佐與郭碧婷兩人1人抱著1個小孩，一家四口看起來非常溫馨。
向佐一家的溫馨照片曝光，網友卻紛紛歪樓，認為向佐只貼出自己好看的照片，還有修圖嫌疑，因為愛妻郭碧婷的比例有點奇怪，「你有沒有考慮老婆的想法」、「只給你自己美顏，第三張有沒有考慮過你老婆」、「給我笑死！向佐真的只顧自己帥」、「大哥，你美顏開過分了吧！郭碧婷哪長這樣？」、「你要不要看看我們姐姐臉成什麼樣子了」、「又在發我女神的醜照只管自己帥。」
不過也有粉絲們相當祝福「美好幸福的一家，全天下母親都節日快樂，健健康康、平平安安！」、「挺好的，多愛老婆和孩子，後半輩子必定平安喜樂。」、「兩個寶寶真的好可愛，碧婷素顏都這麼美啊！」、「媽媽是超人，單手抱娃。」
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