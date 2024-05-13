女優深田詠美曬比基尼辣照！修圖過頭「蜜桃臀變方形」8萬人傻眼
25歲日本AV女優深田詠美擁有甜美外型和F罩杯傲人身材，是不少男性心目中的D槽女神，IG坐擁220多萬人追蹤，她也經常在社群平台分享辣照，讓粉絲一飽眼福，日前她曬出一組比基尼辣照，引來將近8萬人按讚，卻被質疑修圖修過頭，蜜桃臀的形狀有點歪掉，引發網友熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
深田詠美日前發文曬出多張泳裝性感照，只見她身穿白色比基尼，背對鏡頭，轉頭露出自信笑容，手中還高舉水槍，看起來青春無敵，凹凸有致的好身材更是展露無遺，讓粉絲的眼睛大吃冰淇淋，她也在文中狂撩：「有沒有一把槍能刺穿我的胸？」性感指數爆表。
然而卻有眼尖網友發現，深田詠美的臀部線條有點奇怪，她的四肢纖細，臀部卻十分方正，完全和圓潤扯不上邊，比例有點不科學，兩條腿的角度更是異於常人，似乎是修圖過頭，立刻在網路上掀起熱議，不少網友紛紛直呼，「修圖得太誇張了，這很可怕，你應該去看心理醫生」、「身材看起來好奇怪」、「雖然很漂亮但失衡了」。
事實上，深田詠美過去就常因為不科學的外貌引發爭議，她19歲就以藝名「天海心」出道，曾是地下偶像團體成員，去韓國整型成韓風系美女改名下海拍AV立刻爆紅，卻也因為不自然的臉蛋時常引發爭議，先前拍攝影片宣布經紀人離開，也被網友質疑，她的顴骨似乎削尖了、鼻翼變高變窄，說話時表情僵硬。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道