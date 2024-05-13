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麻薏僅能煮麻薏湯？ 第四市場麻薏展秀創意美味登場

▲麻薏僅能煮麻薏湯？ 第四市場麻薏特展，麻薏大變身，麻薏做成奶酥醬、可麗露和爆米花第，讓你大飽口福。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.13)
▲麻薏僅能煮麻薏湯？ 第四市場麻薏特展，麻薏大變身，麻薏做成奶酥醬、可麗露和爆米花第，讓你大飽口福。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.13)

記者金武鳯/台中報導

麻薏是台中獨有的特產，炎炎夏日裡，民眾最愛採下黃麻嫩葉，透過撿、搓、揉和洗四步驟去除苦味後，加入地瓜煮出最消暑的麻薏湯。配合五月母親節，台中市第四市場青創基地以「傳遞媽媽的味道」為主題，舉辦一場別開生面的麻薏展，他們發揮創意將麻薏大變身，開發出麻薏豆花、麻薏奶酥醬與爆米花等多元口味，盼能拓展客群創造更多經濟效益。

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這項活動是由第四市場委託管理經營團隊－傳動經營管理顧問股份有限公司策劃，希望帶領民眾認識臺中「期間限定」的夏日美味─麻薏。傳動負責人魏志說，麻薏是臺中獨有美食，只有在夏季才有機會品嘗。為引導年輕一代學習與傳承這份珍貴的美食文化，即日起至六6月3日策劃這項麻薏特展。

▲麻薏僅能煮麻薏湯？ 第四市場麻薏特展創意無限，讓麻薏大變身。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.13)
▲麻薏僅能煮麻薏湯？ 第四市場麻薏特展創意無限，讓麻薏大變身。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.13)
活動亮點是教導民眾製作蔴薏湯，此外，活動期間每逢周末將舉辦體驗課程，項目包括蔴薏豆花、蔴薏芝麻糕、麻薏藍晒卡片等好吃又好玩的活動，共同推廣特有的傳統飲食與文化，延續保存臺中的在地特產，歡迎大小朋友攜家帶眷來認識麻薏、DIY麻薏產品。

▲台中第四市場舉辦麻薏特展，勞工局專委陳小菲當場大啖麻薏貢丸湯，直呼不一樣的美味。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.13)
▲台中第四市場舉辦麻薏特展，勞工局專委陳小菲當場大啖麻薏貢丸湯，直呼不一樣的美味。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.13)
勞工局專委陳小菲表示，第四市場坐落臺中東區逾90年，串連周邊居民季節食材及生活物質所需，亦成為在地家庭的消費場域。後因年久失修，經歷重生再造，除了太子樓外觀，室內保有原本的市場招牌、磁磚水泥檯面等市場元素，並結合民間資源持續辦理在地文化策展、插漫畫主題活動以及青年創業與市集舉辦，為第四市場注入活力與創意，已成為臺中東區文化體驗與在地觀光休憩之場域。

▲麻薏僅能煮麻薏湯？ 第四市場麻薏特展裡有麻薏爆米花，風味別具，保證一口接一口。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.13)
▲麻薏僅能煮麻薏湯？ 第四市場麻薏特展裡有麻薏爆米花，風味別具，保證一口接一口。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.13)
陳小菲表示，5月是感恩母愛的日子，第四市場特別舉辦這項傳遞媽媽味道的麻薏展，就是希望帶領更多人認識麻薏文化。特別的是，青創基地發揮創意，居然能把麻薏變身，開發出多元口味，可以說，是將媽媽味道做了大突破，一定能拓展更多客群，提升麻薏經濟效益。

本期策展不僅提供味蕾的饗宴，同時促進在地文化與食農教育的交流，活動期間將週週抽出十包麻薏爆米花，分享給喜愛麻薏的民眾，相關活動時間、場地及詳細資訊，歡迎至「第四市場」Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/TaichungFourthMarket）查詢。

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