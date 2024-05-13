麻薏僅能煮麻薏湯？ 第四市場麻薏展秀創意美味登場

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活動亮點是教導民眾製作蔴薏湯，此外，活動期間每逢周末將舉辦體驗課程，項目包括蔴薏豆花、蔴薏芝麻糕、麻薏藍晒卡片等好吃又好玩的活動，共同推廣特有的傳統飲食與文化，延續保存臺中的在地特產，歡迎大小朋友攜家帶眷來認識麻薏、DIY麻薏產品。
勞工局專委陳小菲表示，第四市場坐落臺中東區逾90年，串連周邊居民季節食材及生活物質所需，亦成為在地家庭的消費場域。後因年久失修，經歷重生再造，除了太子樓外觀，室內保有原本的市場招牌、磁磚水泥檯面等市場元素，並結合民間資源持續辦理在地文化策展、插漫畫主題活動以及青年創業與市集舉辦，為第四市場注入活力與創意，已成為臺中東區文化體驗與在地觀光休憩之場域。
陳小菲表示，5月是感恩母愛的日子，第四市場特別舉辦這項傳遞媽媽味道的麻薏展，就是希望帶領更多人認識麻薏文化。特別的是，青創基地發揮創意，居然能把麻薏變身，開發出多元口味，可以說，是將媽媽味道做了大突破，一定能拓展更多客群，提升麻薏經濟效益。
本期策展不僅提供味蕾的饗宴，同時促進在地文化與食農教育的交流，活動期間將週週抽出十包麻薏爆米花，分享給喜愛麻薏的民眾，相關活動時間、場地及詳細資訊，歡迎至「第四市場」Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/TaichungFourthMarket）查詢。