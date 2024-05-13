10年來首見！小米台灣人事大地震「台幹全數換血」 經濟部說話了
今（13）日傳出，小米台灣發生人事大地震，以小米台籍高幹總監蔣坤揮為首的台籍幹部被洗牌，接下來將由小米總裁兼任品牌經理盧偉冰的嫡系子弟兵接手，震驚業界，對此，小米台灣發布聲明，證實「確實已經進行了一系列的調整，以更好地應對市場變化和公司發展需求」，經濟部則稱，小米台灣是有通過經濟部申請核准許的陸資，基本上沒有什麼疑慮。
記者林莞茜／綜合報導
小米2013年進軍台灣市場，且並非透過代理商，而是直接設立台灣分公司，由台灣總經理營運，不過今日卻傳出，有消息人士透露，台灣小米除了區域業務外，其餘職位由小米總裁兼任品牌經理盧偉冰的嫡系子弟兵接手。盧偉冰目前是小米集團合夥人及總裁，並兼任國際業務部總裁、Redmi 品牌總經理職位，分管手機部、生態鏈部、大家電部、中國區、印度區。
針對小米台灣傳出人事地震，小米台灣在中聲明時提到，感謝蔣坤揮先生在過去的任期中對公司所作出的貢獻，他的努力和領導為台灣小米帶來了許多成果，並表示「這次人事調動是我們在穩健發展的基礎上做出的戰略性調整，我們堅信這將有助於我們更好地應對市場挑戰，實現公司的長期目標。」
針對此事，經濟部投審司回應指出，小米來台灣是有通過經濟部申請核准許的陸資，基本上沒有什麼疑慮。