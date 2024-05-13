鐵道迷注意！「濱線啓程」高雄港站迎火車回家

近期位於駁二大草原旁的「哈瑪星鐵道文化園區」熱鬧非凡，許多火車一一回到園區暖身，高市府將於暑假推出「濱線啓程-哈瑪星再出發」豪華企畫。高雄將限定重啟濱線火車復駛，讓已經停駛16年的「高雄港站」重新有火車行駛。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄市長陳其邁表示，高雄從小漁村躍升為國際港口工業大城來自20世紀初期的築港，而鐵道「濱線」、「臨港線」則是打通城市任督二脈的重要關鍵，故讓哈瑪星鐵道文化園區軌道上的火車動起來，是十幾年高雄各界大家努力的成果，對高雄獨具意義。克邀請大家今年暑假來高雄，一同體驗百年「濱線」重新啓程的重要時刻。
高市府文化局長王文翠表示，為了達成此次的鐵道復駛，陸續調集歷史上曾行駛的火車回家，文化局展開了一場全台火車「大搜尋」，超過半年的時間洽詢全國火車相關單位尋找火車，最後從台北鐵道博物館、台中龍井廢車場、屏東潮州機廠等地將火車接回高雄。
今年夏天將「嘟嘟車」(柴聯自強號列車)、「守車」、「敞車」與「油罐車」4個不同車型，總計8輛車回到園區，同時把園區內3台蒸汽機車及1輛煤斗車脫漆生鏽部份進行內外塗裝整理，各式車輛將規劃為復駛列車、商業進駐空間、靜態展示及表演場域等多元用途，要讓大家來到高雄體驗一場綿延百年的火車盛會。
今年盛夏高雄啟動限定火車復駛，民眾可搭乘歷史專列火車，在現代化輕軌旁，共同回憶過往高雄港的繁忙與哈瑪星的繁榮，見證高雄百年現代化風華。詳細活動請密切關注「高雄市政府文化局官網」與「文化高雄-高雄市政府文化粉專」 。