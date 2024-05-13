Energy回憶殺！20年前錄影「珍貴畫面」曝光 坤達崩潰：滿恥的
華語樂壇「最殺舞蹈男團」 Energy日前上《娛樂百分百》，節目中曝光他們20年前來節目錄影的經典畫面，看到過去5人的造型及表演，坤達坦言心情複雜：「很多畫面我們已經忘記，剛剛看完，覺得滿恥的、也很冏，只能說凡走過必留下痕跡。」
記者吳昕蓓／綜合報導
Energy新歌裡頭的「E16蹲」掀起話題，《娛樂百分百》錄影現場主持人黃偉晉、陳零九、小賴（賴晏駒）現學現賣，只是才跳沒幾下，黃偉晉就體力崩潰大喊：「好累，我不行！」也讓他好奇詢問Energy在編「E16蹲」的舞蹈時，是否有考慮到大家膝蓋，對此，Toro直言：「編舞是牛奶，基本上他只會考慮厲不厲害。」
逗趣的是，牛奶解釋，在構想舞步時先讓Toro試跳，讓坤達開玩笑虧：「意思就是，如果Toro都可以的話，我們其他人應該都可以。」被大家誤為是體能低標代表的Toro為了證明自己，隨即在現場solo完美「E16蹲」。
不僅如此，《娛樂百分百》找來FEniX、張語噥、林亭翰致敬Energy的經典作品 。FEniX精彩演出「放手（復合板）」舞蹈，讓Energy感到驚艷，更上場與FEniX同台飆舞，嗨翻全場。
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