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國光女神Lala辣曬深V好身材！自爆遭家暴「14歲開始賺錢」惹淚崩

▲蘇心甯（Lala）在新書《開始愛自己全世界都會擁抱你》中大露深V事業線好身材，她更分享過去曾遭家暴，14歲就得賺錢養家。（圖／J2 Plus婚紗攝影提供）
▲蘇心甯（Lala）在新書《開始愛自己全世界都會擁抱你》中大露深V事業線好身材，她更分享過去曾遭家暴，14歲就得賺錢養家。（圖／J2 Plus婚紗攝影提供）

記者吳昕蓓／綜合報導

「國光女神」蘇心甯（Lala）在母親節前夕推出新書《開始愛自己全世界都會擁抱你》，一開賣即登上熱銷書籍冠軍。書中不僅有多張Lala的美照，大露深V事業線好身材，她更分享自己的過往經歷，透露曾遭家暴，14歲就得賺錢養家，希望能藉此鼓勵更多人。

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Lala也開心透露：「在勵志書籍的領域，身為新手的我還有許多需要學習的地方，非常感謝各位粉絲的支持，真心謝謝大家送我的母親節禮物。」許多粉絲因為特別喜愛書籍封面的拍攝風格，以及限量書卡的造型，Lala特別拍攝一系列的婚紗寫真，請到J2 Plus婚紗攝影團隊，以典雅風格為主軸拍攝，她舉手投足散發文藝氣息的知性美，張張美照就是想給粉絲們最好的回饋。

▲Lala大露深V事業線好身材。
▲Lala大露深V事業線好身材。（圖／J2 Plus婚紗攝影提供）
Lala花費近4年寫作，決定寫書的那一刻，她心中充滿了複雜的情感，「這不僅是一次自我探索的旅程，也是一種勇於面對內心深處傷痛的嘗試。每一頁的文字，都是我與過去和解的過程，是我將內心的創傷轉化為力量的見證。」

▲（圖／J2 Plus婚紗攝影提供）
▲Lala展現出知性氣質。（圖／J2 Plus婚紗攝影提供）
Lala曾是受社會幫助的清寒學生，她歷經過家暴、父母離異，14歲就開始賺錢養家、照顧妹妹，同時還要努力償還爸爸所留下的債務，她分享道：「原本以為只需要治癒原生家庭的創傷，沒想到之後還經歷了離婚，但這些戲劇性的八點檔情節，並沒有讓我倒下，反而讓我成為一個有故事的人。」

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▲Lala歷經過家暴、父母離異，14歲就開始賺錢養家、照顧妹妹。（圖／J2 Plus婚紗攝影提供）
Lala時常在節目及社群分享自己的故事，她強調並不是為了要引起同情，而是想給予希望，「想讓那些正處於人生傷痛中、或是被過去傷痕反覆受折磨的人，一個溫暖的能量。」她透露，近來都在寫書及宣傳，「每週北高（台北、高雄）高鐵來回，除了有自己的工作和生活圈，也必須陪伴女兒度過高中生活。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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