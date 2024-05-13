不滿噪音刺殺鄰居！基隆男犯後畏罪跳海遭逮 法院判14年定讞
基隆市一名許姓男子（66歲），過去時常與黃姓鄰居（68歲）發生口角，不料2022年9月2日晚間8時許，許男竟持刀砍殺黃男，導致其送醫搶救後不治；而砍人的許男則在犯案後畏罪跳海，經警消徹夜搜索，才在隔天早上6時05分找到人，案經審理，基隆地院日前依殺人罪判刑14年，上訴高院二審仍維持原判，今（13）日最高法院駁回上訴定讞。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，許男與黃男日前就因噪音問題結怨，許男前年9月2日晚間趁著黃男下樓倒垃圾時，突然持刀砍向他頸部、胸口，造成黃男頸部動脈被切斷，倒臥血泊失去生命跡象，雖經搶救一度恢復呼吸心跳，但仍於隔天0時許傷重不治。
警方調閱監視器後，確認許男犯後開車到八斗子碧砂漁港，畏罪跳入海中，經連夜搜查，最後終於在漁港悠活館遊艇浮動碼頭處，發現許男躲在浮動碼頭船板下方，用雙手支撐著緩衝用輪胎，胸部以下都浸泡在海水中，僅有頭部露出。
許男落網後供稱，因黃男屢屢在樓上製造聲響，害他晚上都難以入睡，才會一時無法控制情緒動手殺人，法院一、二審均依殺人罪判處其14年徒刑；案件上訴第三審，最高法院13日駁回上訴定讞。
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