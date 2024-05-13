TWICE多賢將出演《那些年》「沈佳宜」！粉絲敲碗要他當男主角
2011年上映的台灣知名電影《那些年，我們一起追的女孩》，改編自作家九把刀的同名小說，由柯震東、陳妍希領銜主演，當年不只在台灣創下票房佳績，也深受海外觀眾喜愛，柯震東與陳妍希更是因此一砲而紅！而近期的最新消息指出南韓即將翻拍《那些年，我們一起追的女孩》，女主角將由女團TWICE的成員多賢出演，讓粉絲相當驚喜！不過多賢的經紀公司JYP娛樂尚未給出回應，而粉絲已經迫不及待，紛紛敲碗要自己中意的男星擔綱男主角。
記者施以慧／綜合報導
《那些年，我們一起追的女孩》2012年在南韓上映時，在亞洲各國獲得好成績，掀起了一陣台灣青春電影風潮，主角柯震東與陳妍希更是因此在當地打開了知名度。如今傳出將翻拍成韓國版，女主角還找來TWICE成員多賢出演，消息一出引發熱議，「想到金多賢要在雨中喊大笨蛋，我就覺得很好笑」、「很期待」、「先支持再說！」
不過也有網友給出不同評價，「氣質感覺很不符合」、「光想就很不行，她是長得可愛的那種但不是初戀的感覺」、「感覺如果是秀智也會很適合欸」、「多賢沒有那種初戀感。」不只如此，也有一票人認為多賢的演戲經驗不足，恐怕無法詮釋好「沈佳宜」的鄰家女孩風格。
粉絲也紛紛開始猜測究竟是哪位男星將出演男主角「柯景騰」，「珉奎出演男主我可以接受。」、「男生我覺得南柱赫可以。」、「男主人選第一個想到淚之女王金智媛的弟弟！」關於出演男主角的人選，網友給出各種意見，不過目前人選尚未定案，粉絲也只能默默等待。
《那些年，我們一起追的女孩》故事講述在彰化的一間高中，女主角沈佳宜（陳妍希飾）因為意外被老師指派教導男主角柯景騰（柯震東飾）功課，兩人意外擦出火花，只是一直到高中畢業，兩人都沒有對彼此說出心意，升上大學後的兩人雖然也有見面，但卻因為柯景騰想要「變得更強」而開始學習格鬥，讓沈佳宜無法接受，兩人也因此來不及對對方告白，導致錯過，留下遺憾，沈佳宜最後也與別的男人結婚，柯景騰也最後也發自內心的祝福她，兩人成為永遠的朋友。
因為年少的害羞與顧慮，而最終錯過的愛意，也讓影迷將這部電影封為純愛電影，在當時獲得新臺幣4.25億元的票房，同時作者九把刀也揭秘，其實他自己就是這部劇的男主角，故事都是真人真事改編。如今韓國版《那些年，我們一起追的女孩》即將開拍，不論最終選角如何，依然讓影迷相當興奮，已經等不及踏進電影院重溫當時的青春回憶。
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