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大谷翔平回歸打二棒！背部緊繃狀況神速復原　山本由伸先發抗巨人

▲洛杉磯道奇日籍球星「二刀流」大谷翔平，前一場比賽休兵，因為他在12日的最後打席因背部緊繃被換下場，今天重回戰線。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星「二刀流」大谷翔平，前一場比賽休兵，因為他在12日的最後打席因背部緊繃被換下場，今天重回戰線。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平身體復原神速！經過一天休養徹底讓自己休息，大谷翔平今（14）日重返球隊先發打線，預計打二棒、指定打擊，落肩道奇隊今天則是出戰「世仇」舊金山巨人，道奇隊不但昨（13）日慘遭達比修有封鎖，以0:4不敵教士隊，來到客場，大谷翔平也要重新找回身手，他目前累積11發全壘打，排名國聯第四，打擊率為3成52，仍是打擊王。而道奇隊推出山本由伸先發，道奇日籍雙雄表現令人期待。

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大谷翔平12日最後打席受傷　檢查為背部緊繃

大谷翔平12日比賽，因為第五打席被代打換下，不少球迷都很擔心，但總教練Dave Roberts並沒有大驚小怪，大谷在隔天受訪，提到自己賽前就有點狀況，尤其是訓練時，但他比賽中會待機，可能會考慮代打。

而大谷最後沒有辦法上場，並且也錯失跟前輩達比修有對決的機會，達比修有也在這場投出7局無失分好投，連續18局無失分，連續3場，投滿5局，被安打數只有2支以內，創下睽違131年的大紀錄。

大谷翔平本季出賽40場，打擊率3成52，是國聯第一，也是大聯盟排名第二，攻擊指數OPS1.90也是大聯盟第一，56支安打還有15支二壘安打也是第一名。

目前大谷11發全壘打，是排名大聯盟第四，但他若今天比賽開轟，就可以追平亞特蘭大勇士隊強棒Marcell Ozuna，並且並列國聯第一名。

舊金山巨人今天推出「火球男」Jordan Hicks先發，他動輒超過100公里（約150公里）速球，以及伸卡球，是不好打的投手，從後援轉戰先發，本季已經出賽8場，3勝1敗，防禦率3.20。

過去大谷翔平跟他對決，只有1次打席，結果大谷沒有敲出安打。此外，洛杉磯道奇隊今天推出日籍好手山本由伸先發，他本季8場比賽登板，4勝1敗，防禦率2.79，47次三振，目前先發3連勝，間隔5天再度先發。


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