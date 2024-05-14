大谷翔平回歸打二棒！背部緊繃狀況神速復原　山本由伸先發抗巨人

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大谷翔平12日比賽，因為第五打席被代打換下，不少球迷都很擔心，但總教練Dave Roberts並沒有大驚小怪，大谷在隔天受訪，提到自己賽前就有點狀況，尤其是訓練時，但他比賽中會待機，可能會考慮代打。
而大谷最後沒有辦法上場，並且也錯失跟前輩達比修有對決的機會，達比修有也在這場投出7局無失分好投，連續18局無失分，連續3場，投滿5局，被安打數只有2支以內，創下睽違131年的大紀錄。
大谷翔平本季出賽40場，打擊率3成52，是國聯第一，也是大聯盟排名第二，攻擊指數OPS1.90也是大聯盟第一，56支安打還有15支二壘安打也是第一名。
目前大谷11發全壘打，是排名大聯盟第四，但他若今天比賽開轟，就可以追平亞特蘭大勇士隊強棒Marcell Ozuna，並且並列國聯第一名。
舊金山巨人今天推出「火球男」Jordan Hicks先發，他動輒超過100公里（約150公里）速球，以及伸卡球，是不好打的投手，從後援轉戰先發，本季已經出賽8場，3勝1敗，防禦率3.20。
過去大谷翔平跟他對決，只有1次打席，結果大谷沒有敲出安打。此外，洛杉磯道奇隊今天推出日籍好手山本由伸先發，他本季8場比賽登板，4勝1敗，防禦率2.79，47次三振，目前先發3連勝，間隔5天再度先發。
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