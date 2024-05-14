「這政黨」高呼「政黨利益應大於國家」？網友酸爆：不演了！
中國國民黨昨（13）日晚間在臉書粉專發文，談及《國家安全戰略法》首次發表，是為「促進繁榮、確保民主、強化安全」，然而貼文卻疑似出現筆誤，被眼尖網友發現「政黨利益『應』大於國家利益」。隨後國民黨粉專發現到錯誤迅速將該句更正「政黨利益『不應』大於國家利益」，但仍被網友截圖留證，大酸「終於不演了齁」。
政治中心/綜合報導
國民黨書粉專發文談及《國家安全戰略法》的發表，精神喊話「國民黨堅定捍衛中華民國，守護人民安全，國民黨國政基金會國家安全組召集人暨立法委員陳永康今日發表中華民國的『國家安全戰略法』，強調國民黨對國家安全的堅定立場和前瞻性的政策規劃。」
然而第2段第1句話卻似乎有漏字，竟寫到「政黨利益『應』大於國家利益」，並表示國民黨在此原則下，始終不渝地推動國家安全上的重大政策，此次《國家安全戰略法》的設立，正是國民黨對國家利益的最高承諾。
該貼文上架後網友們紛紛截圖表示「終於不演了齁」、「政黨利益應大於國家利益是吧？哈哈哈」、「有時候口誤是真心話，國民黨的行為也確實是如此」、「貴黨還真是一路走來始終如一啊」、「趁這時候讓年輕人加入國民黨！有精品名牌和貸款利率可喬的優惠」。
國民黨分專在網友的火速洗臉之下，迅速將文案修正成「政黨利益『不應』大於國家利益」，對於疑似筆誤，並未正面回應網友留言。