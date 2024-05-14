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人生勝利組！海盜狀元狂飆火球　女友「身材傲人」獲千萬粉絲追蹤

▲海盜狀元Paul Skenes日前初登板狂飆火球，女友Olivia Dunne「身材傲人」，IG擁520萬追蹤。（圖／Olivia DunneIG)
▲海盜狀元Paul Skenes日前初登板狂飆火球，女友Olivia Dunne「身材傲人」，IG擁520萬追蹤。（圖／Olivia DunneIG)

記者吳政紘/綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB)匹茲堡海盜隊去年選秀狀元Paul Skenes上周初登板，狂飆164公里的速球，投完4局飆出7次三振引起轟動，而Paul Skenes女友Olivia Dunne，還是超級網紅，擁有火辣身材，在IG520萬追蹤和TikTok800萬訂閱，加起來超過千萬粉絲，並且配上外型亮麗，還受邀拍《運動畫刊》，擔任封面人物，Paul Skenes可說是「人生勝利組」，讓不少球迷很羨慕。Olivia Dunne日前受訪時表示：「他是我的驕傲」，兩人愛意濃厚。

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Paul Skenes是誰？　創下海盜隊史最快球速紀錄

2023年選秀海盜隊在第一輪第一順位選中Paul Skenes，他也不負眾望，擁有身高198公分的優勢，加上女友是路易斯安那州立大學的知名體操選手，兩人十分登對。

21歲的Paul Skenes今年在3A共投27.1局，狂飆45次三振，防禦率僅0.99，上周升上大聯盟，初登板投4局雖失3分，但也飆出7次三振，而且飆出時速164公里火球，寫下海盜隊史先發投手最快球速的紀錄。

▲匹茲堡海盜超級新人Paul Skenes，12日他在個人大聯盟初登板就火球連發，還寫下隊史2項新紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲匹茲堡海盜超級新人Paul Skenes，12日他在個人大聯盟初登板就火球連發，還寫下隊史2項新紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
Olivia Dunne對男友看法　並稱他是我的驕傲

由於男友的特殊身分，Olivia Dunne獲得大聯盟官方訪問，因為她特別在男友初登板上大聯盟時比賽中觀戰，Olivia Dunne表示：「我知道他有多好，已到他為這個時刻做出多少努力，他真的很認真，我能看到他登上大聯盟是最棒的時刻之一，他也是我的驕傲。」

光是這樣的訪問，大聯盟影片的觀看次數高達1.2萬以上，因為Olivia Dunne的關係，他擁有很多影響力，也可以讓大家更注意Paul Skenes。

Paul Skenes也在日前接受大聯盟訪問，他提到自己對女友的心意，「他真的是最棒的女孩，他會用各種方法幫助我達成期待，她是職業體操選手，也懂得怎樣幫助我。」

▲海盜狀元Paul Skenes身高198公分，女友Olivia Dunne也有168公分高。（圖／Olivia DunneIG)
▲海盜狀元Paul Skenes身高198公分，女友Olivia Dunne也有168公分高。（圖／Olivia DunneIG)
而兩人在大學時期就交往，而Olivia Dunne甚至還有專屬紀錄片，拍下她比賽的狀況，身為女子體操選手，她的外型、體態都十分優美，受到粉絲歡迎。

此外，Olivia Dunne也首度獲得年度教練獎，她幫助隊友成長，自己也獲得冠軍，很有團隊意識，也不會因為自己爆紅而不分享所學。而她也獲得廠商百萬美元贊助合約，同意跟粉絲分享運動員幕後故事，兼具人氣與智慧。

▲海盜狀元Paul Skenes女友Olivia Dunne身材很好，外型亮麗獲得不少粉絲歡迎。（圖／Olivia DunneIG)
▲海盜狀元Paul Skenes女友Olivia Dunne身材很好，外型亮麗獲得不少粉絲歡迎。（圖／Olivia DunneIG)
▲Olivia Dunne就讀LSU大學，並且還是學生，僅21歲。（圖／Olivia DunneIG)
▲Olivia Dunne就讀LSU大學，並且還是學生，僅21歲。（圖／Olivia DunneIG)


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