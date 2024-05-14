人生勝利組！海盜狀元狂飆火球　女友「身材傲人」獲千萬粉絲追蹤

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2023年選秀海盜隊在第一輪第一順位選中Paul Skenes，他也不負眾望，擁有身高198公分的優勢，加上女友是路易斯安那州立大學的知名體操選手，兩人十分登對。
21歲的Paul Skenes今年在3A共投27.1局，狂飆45次三振，防禦率僅0.99，上周升上大聯盟，初登板投4局雖失3分，但也飆出7次三振，而且飆出時速164公里火球，寫下海盜隊史先發投手最快球速的紀錄。
Olivia Dunne對男友看法 並稱他是我的驕傲
由於男友的特殊身分，Olivia Dunne獲得大聯盟官方訪問，因為她特別在男友初登板上大聯盟時比賽中觀戰，Olivia Dunne表示：「我知道他有多好，已到他為這個時刻做出多少努力，他真的很認真，我能看到他登上大聯盟是最棒的時刻之一，他也是我的驕傲。」
光是這樣的訪問，大聯盟影片的觀看次數高達1.2萬以上，因為Olivia Dunne的關係，他擁有很多影響力，也可以讓大家更注意Paul Skenes。
Paul Skenes也在日前接受大聯盟訪問，他提到自己對女友的心意，「他真的是最棒的女孩，他會用各種方法幫助我達成期待，她是職業體操選手，也懂得怎樣幫助我。」
而兩人在大學時期就交往，而Olivia Dunne甚至還有專屬紀錄片，拍下她比賽的狀況，身為女子體操選手，她的外型、體態都十分優美，受到粉絲歡迎。
此外，Olivia Dunne也首度獲得年度教練獎，她幫助隊友成長，自己也獲得冠軍，很有團隊意識，也不會因為自己爆紅而不分享所學。而她也獲得廠商百萬美元贊助合約，同意跟粉絲分享運動員幕後故事，兼具人氣與智慧。
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