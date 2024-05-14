傳「這位」前綠委出任總統府副秘書長　初選輸給王世堅反而升官

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賴清德上月10日首場記者會，宣布由卓榮泰組閣，卓榮泰隨後公布首波閣員人選，由前文化部長鄭麗君出任行政院副院長、國發會主委龔明鑫出任行政院秘書長，而前台中市議員陳世凱則擔任行政院發言人。
第2波內閣人事，由行政院秘書長李孟諺出任交通部長、前立委劉世芳掌內政部、教育部長為中山大學校長鄭英耀。作家小野（李遠）則出任文化部長，法務部長則由台北地檢署檢察長鄭銘謙升任。
第3波人事，財經及科技官員方面，經濟部長敲定由崇越集團董事長郭智輝接任、中研院資訊創新科技研究中心主任黃彥男任數發部長，國發會主委係由資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清接掌、國科會主委由南台科技大學校長吳誠文接任、政大保險系教授彭金隆任金管會主委、宜蘭縣前代理縣長陳金德任工程會主委。
第4波閣員部分，主管衛生醫療的衛福部長一職，確定由民進黨前立委邱泰源出任、勞動部由行政院副秘書長何佩珊出任、原民會由現任原民會原住民族文化發展中心主任曾智勇擔任、客委會則由台南市府客委會主委古秀妃擔任。而該場發布會最大亮點，則是找來氣象達人彭啟明出任環境部長、古秀妃則是以客語回應媒體提問，給媒體留下深刻印象。
第5波人選，則多為留任，包括行政院人事長蘇俊榮、財政部長莊翠雲、海委會主委管碧玲、僑委會委員長徐佳青皆留任，而現任代理農業部長陳駿季則真除成為部長。另外，行政院主計長一職則由台南市府研考會主委陳淑姿接掌。
第6波國安團隊人事，宣布屏東縣前縣長潘孟安任總統府秘書長、國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、陸委會主委邱垂正、退輔會主委嚴德發、國安局長蔡明彥、海基會董事長鄭文燦。