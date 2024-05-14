詹皇重回克里夫蘭！球迷瘋狂歡呼　他做出「加冕皇冠」經典動作

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詹皇回家了 親臨現場看騎士打G4
此役騎士在主場迎戰塞爾提克，James到場看球，當年他以首輪第一順位被家鄉球隊選中，帶著期待開啟了自己20次入選全明星、4次獲得MVP和總冠軍的傳奇生涯，他因「決定」被唾棄、又因率隊在2016年奪得首冠而被愛戴，往事歷歷在目，這裡對詹皇而言充滿回憶，他仍是那個克城之子。
今天回到主場看球，比賽期間現場播放了James生涯的經典時刻，包括他2016年傳奇般的率隊在總冠軍賽以1：3大逆轉奪得首冠，以及G7那記瘋狂的封蓋，還有2018年力挽狂瀾的顛峰之作，隨著這些畫面出現，現場球迷也爆出歡呼。
主將Donovan Mithcell因腿傷缺陣 騎士半場落後5分
James與妻子Savannah Brinson專心看著影片，之後他也舉手向球迷們致意，並做出「加冕皇冠」的動作。騎士上半場以57：62落後5分，塞爾提克球星Jayson Tatum兩節打完攻下23分，騎士主控Darius Garland則是斬獲11分5助攻。
今天騎士現役一哥Donovan Mithcell因左小腿拉傷而確定缺席今晚的比賽，他是騎士本次季後賽發揮最出色的球員，少了他球隊在主場面對塞爾提克陷入主戰，若今天輸球，他們將陷入1：3落後。
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