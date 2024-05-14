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詹皇重回克里夫蘭！球迷瘋狂歡呼　他做出「加冕皇冠」經典動作

▲「詹皇」LeBron James回到主場看球，比賽期間現場播放了James生涯的經典時刻，他也舉手向球迷們致意，做出「頭戴皇冠」的動作。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James回到主場看球，比賽期間現場播放了James生涯的經典時刻，他也舉手向球迷們致意，做出「頭戴皇冠」的動作。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

克里夫蘭騎士今（14）日在主場迎戰波士頓塞爾提克，進行次輪季後賽G4，前騎士球星、如今效力於洛杉磯湖人的球員「詹皇」LeBron James回到克城看球，在比賽期間騎士球團也播放致敬影片，立刻引起球迷歡呼，James本人也舉手致意，並且做出招牌「加冕皇冠」的動作

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James今年和湖人的季後賽之旅時間很短，首輪就被衛冕冠軍丹佛金塊隊淘汰，在系列賽結束後，他明確表示，自己還沒有就下一步行動做出任何決定。James今年夏天擁有球員選擇權，可以跳出合約成為自由球員。

詹皇回家了　親臨現場看騎士打G4

此役騎士在主場迎戰塞爾提克，James到場看球，當年他以首輪第一順位被家鄉球隊選中，帶著期待開啟了自己20次入選全明星、4次獲得MVP和總冠軍的傳奇生涯，他因「決定」被唾棄、又因率隊在2016年奪得首冠而被愛戴，往事歷歷在目，這裡對詹皇而言充滿回憶，他仍是那個克城之子。

今天回到主場看球，比賽期間現場播放了James生涯的經典時刻，包括他2016年傳奇般的率隊在總冠軍賽以1：3大逆轉奪得首冠，以及G7那記瘋狂的封蓋，還有2018年力挽狂瀾的顛峰之作，隨著這些畫面出現，現場球迷也爆出歡呼。

主將Donovan Mithcell因腿傷缺陣　騎士半場落後5分

James與妻子Savannah Brinson專心看著影片，之後他也舉手向球迷們致意，並做出「加冕皇冠」的動作。騎士上半場以57：62落後5分，塞爾提克球星Jayson Tatum兩節打完攻下23分，騎士主控Darius Garland則是斬獲11分5助攻。

今天騎士現役一哥Donovan Mithcell因左小腿拉傷而確定缺席今晚的比賽，他是騎士本次季後賽發揮最出色的球員，少了他球隊在主場面對塞爾提克陷入主戰，若今天輸球，他們將陷入1：3落後。

▲克里夫蘭騎士今（14）日在主場迎戰波士頓塞爾提克，進行次輪季後賽G4，前騎士球星、如今效力於洛杉磯湖人的球員「詹皇」LeBron James回到克城看球。（圖／美聯社／達志影像）
▲克里夫蘭騎士今（14）日在主場迎戰波士頓塞爾提克，進行次輪季後賽G4，前騎士球星、如今效力於洛杉磯湖人的球員「詹皇」LeBron James回到克城看球。（圖／美聯社／達志影像）
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