為什麼是我？婦遭騙1500萬陷自責憂鬱　醫揭情緒5階段恐自傷

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施姸安透露，宋媽媽之後愧疚、憂鬱、焦慮不安、失眠的情況加劇，家人懷疑有憂鬱或失智的傾向，前來求診，與個案詳談後發現並沒有失智，原是希望透過投資群組，讓家人生活更好，沒想到卻對家裡經濟造成影響，自責對不起家人，情緒也愈來愈難控制，失眠情況嚴重。診斷為適應性情緒疾患合併焦慮憂鬱，經支持性心理治療，並給予必要的藥物後，症狀逐漸緩解。
施姸安表示，詐騙事件時有所聞，從上述的案例可得知，任何年齡層都可能成為詐騙的對象，詐騙者利用人性的心理、好奇心、貪婪、恐懼、對未來的美好期待等情感來行騙，而社交媒體和網路的廣泛使用，讓詐騙者能夠輕易接觸受害者並建立信任關係，特別是當受害對象心中有所求時，更容易受到誘惑。因此，要時時提高警覺才能避免被騙。
「為什麼是我？為什麼詐騙會發生在我身上！？」施姸安指出，臨床上常見到發生詐騙後，很多人會出現吃不下、睡不著，失眠、淺眠、惡夢、半夜易驚醒的情況，凡事提不起勁，整日胡思亂想，一直處於想解決問題卻一直解決不了的挫折循環中，也因此焦躁不安、生活注意力不集中，工作常出錯，容易提高交通意外的風險，當不幸遇上詐騙事件，如果意識到已經出現上述身心狀況時，要勇於求助並就醫。
施姸安說明，在發現被騙時，往往會面臨情緒的五個階段，否認、憤怒、討價還價、沮喪、接受。詐騙後出現的情緒階段會反反覆覆，沒有一定的順序，在這過程中可能出現適應障礙症合併憂鬱、焦慮、莫名哭泣、失眠，嚴重時影響日常生活，甚至出現自傷的傾向。
負面情緒危機，難開口求助，施姸安進一步分析，發生詐騙事件，有時會因身心狀況的異常而短暫喪失自己求助的能力，或因為自尊、面子問題，猶豫不決是否要就醫，倘發現身邊的親友出現下列情況，如：突然情緒起伏大，易怒沒耐心、注意力不集中，和旁人經常起衝突、行為舉止改變，如活潑的個性突然沉默寡言，或本來安靜的人突然聒噪不安、出現言語負面，甚至提起自殺想法。此時身邊親友的角色就很重要，一定要多關心他們的身心狀況，鼓勵就醫，及時伸出援手，避免陷入情緒風暴。
治療方面，施姸安提到，一般會採藥物治療與心理治療同時進行，藥物會視病情需要調整種類及劑量，主要是用於緩解症狀，通常要服用一段時間後才會看到效果；心理治療要讓個案了解被騙不可恥，擺脫自責的情緒，同時增加對自我的認識，提高對突發事件或對生活變化的應對及適應能力。
施姸安強調，多數人在發覺自己被騙時，往往不願意被人發現，獨自讓自己陷入困境中，平時多留意身邊親友，在情緒、行為上是否有異樣，及時拉一把，協助就醫。倘自覺可能被騙，情緒、生活已大受影響時，應適時向外求助。詐騙事件層出不窮，唯有提高警覺，謹慎求證，才能避免受騙上當。
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