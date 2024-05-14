雲朗觀光線上旅展！3家飯店每晚2200元住到　翰品每人533元吃烤鴨

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持券2張（即4400元）入住翰品高雄雙人豪華套房、兆品嘉義雙人和式房，另也為家庭客群推出4人入住翰品酒店新莊豪華家庭房，加價400元2人入住品文旅礁溪樂旅小閣樓並加贈2位12歲以下孩童免費入住；持券3張（即6600元）可2人入住君品酒店行政豪華客房，持券4張（即8800元）可2人入住君品酒店行政套房，且享有行政樓層禮遇，含VIP Lounge免費飲料、輕食、Happy Hour等服務。
超高檔雲品溫泉酒店 1萬1能住到
持券5張（1萬1000元）可2人入住雲品溫泉酒店一泊二食尊榮山景客房。此外，雲品也推出尊榮湖景客房雙人住宿券，每張18,000元，及豪華湖景套房雙人住宿券，每張28,888元，皆含丹彤自助早餐和晚餐各2客。
超值餐券 1599元吃3人份烤鴨饗宴
此次也有超優惠的餐券，每張1,599元，吃到翰品酒店高雄的港都茶樓所推出的3人份港點套餐或烤鴨饗宴，假日不加價，平假日皆可使用。港點套餐含燒臘滷味(油雞/燒鴨)2選1、茶樓點心(大點4份、中點3份、小點2份)、蠔油芥藍、蝦仁腸粉等；烤鴨饗宴則含港都片皮鴨、明爐燒鴨腿、栗子芋頭鴨煲、雪菜鴨米粉湯等，適合聚餐享用。
雲品溫泉酒店的美饌午餐券同樣平假日適用，每張1,688元，可選擇KEN CAN中餐廳或彩雲軒鐵板燒午間原價1,980元套餐1客，約原價7.8折好康。
每張880元 泡湯加套餐
位在台東的永續旅遊景點-紅葉谷綠能溫泉園區，則推出紅葉谷平假日餐泉套票每張880元，可享天然暖泉、Spa池、冷泉遊戲區、戶外遊戲區設施，還可至園區餐廳「尋星廚房」享用特色套餐1份。另有泡湯優惠套券，每套5張加贈1張共1,890元。
隨著國內輕露營風氣越發興盛，雲朗觀光旗下車泊體驗品牌Vantel也越受露友喜愛，此次線上旅展與本月甫開幕的溪頭生態露營區《蟬說》合作，推出平日雙人兩天一夜含營地車泊券，車內備有20多樣配備，車內座椅就是舒適的床墊，還有蛋捲木桌、露營椅、露營收納箱等設備，每張車泊券5,200元。
雲朗特別加碼推出「滿額抽」抽獎活動，線上旅展期間下單滿額1萬元即可抽得雲品溫泉酒店雲水行政酒廊雙人下午茶共3名；參與雲朗觀光「粉絲團與IG」線上旅展貼文活動，就有機會抽中聯合住宿券共3名或紅葉谷餐泉套票1名。
另外，礁溪寒沐酒店則是獨家攜手合作台灣賓士，即日起至9月30日推出「純電．星旅程」自駕遊一泊二食住房專案，入住望岳閣房型一晚1萬4,000元起，包含晚餐及翌日MU TABLE自助式早餐，於入住期間體驗駕乘Mercedes-Benz EQE SUV車款，馭電馳風的動感。
體驗後填寫問券及完成社群分享，即可獲得Mercedes-Benz精品乙組，包含提袋、保溫杯及馬克杯(市價約2,381元)。活動期間，凡Mercedes-Benz Pass 賓士暢行 APP白金會員車主透過禮賓服務訂房，即可享有獨家禮遇，客房內精選紅酒乙瓶以及下午3點至5點可無限享用飯店提供的午茶點心及飲品。