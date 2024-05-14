NBA季後賽／塞爾提克109：102騎士！Tatum砍33分　系列賽3：1聽牌

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本場比賽騎士一哥Donovan Mitchell，因左小腿傷勢缺席本場G4比賽，也讓騎士想要追平系列賽，變得更加困難。而塞爾提克一哥Jason Tatum上半場就展現出一哥風範，共14投8中攻下全場最高23分，Jaylen Brown也有11分進帳，綠衫軍上半場團隊命中率高達60.0%，三分線也有43.8%；至於騎士則是靠著射手Max Strus上半場接連飆進三分球，共6投5中，攻下全隊最高15分緊咬比數，半場打完塞爾提克以62:57取得5分領先。
易籃再戰後，塞爾提克在第三節仍舊不給騎士太多機會，靠著Jaylen Brown的帶領之下，一度率隊打出一波11:3的攻勢；另外在本節結束前，替補上陣的Payton Pritchard也在外圍開火，飆進三分球，幫助綠衫軍持續擴大領先優勢，三節打完取得88:78雙位數領先優勢。
比賽來到決勝節，騎士展現出韌性奮力追趕，在終場前剩下不到1分鐘，一度將比數追近至剩下5分差距，但關鍵時刻綠衫軍還是穩住陣腳，終場塞爾提克就以7分之差擊敗騎士，順利搶下聽牌，前進東區冠軍賽僅差1勝。
此役塞爾提克一哥Jayson Tatum全場共25投11中，砍下全隊最高33分，並附帶11籃板5助攻，二當家Jaylen Brown攻下27分8籃板，Jrue Holiday得到16分7籃板5助攻，板凳球員Payton Pritchard也有11分演出。
騎士方面一哥Donovan Mitchell因傷缺陣，無緣上場率隊追平系列賽，騎士在主場苦吞連敗。中鋒Evan Mobley貢獻19分9籃板，後衛Darius Garland挹注全隊最高30分外帶7助攻，頂替Mitchell先發上陣的Caris LeVert得到19分。
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