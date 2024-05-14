台鋼雄鷹韓國女神安芝儇宣布搬到高雄！粉絲探究背後原因令人感動

老鷹中「狀元」Trae Young還會留？美媒：Wembanyama對聯手感興趣

▲亞特蘭大老鷹主控Trae Young加入聖安東尼奧馬刺的交易探索，一直很受外界歡迎。根據ESPN報導，馬刺新星Victor Wembanyama本人對於這種想法也很感興趣。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞特蘭大老鷹主控Trae Young加入聖安東尼奧馬刺的交易探索，一直很受外界歡迎。根據ESPN報導，馬刺新星Victor Wembanyama本人對於這種想法也很感興趣。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA選秀抽籤結束，聯盟各隊休賽季操作的討論更為熱烈，其中關於亞特蘭大老鷹主控Trae Young加入聖安東尼奧馬刺的交易探索，一直很受外界歡迎。根據ESPN報導，馬刺新星Victor Wembanyama本人對於這種想法也很感興趣

我是廣告 請繼續往下閱讀
ESPN記者Tim MacMahon在新一期Hoop Collective節目中（39分13秒處）表示，「我想說，我已經和與了解Wemby的人交談過，他們表示他至少對這個想法很感興趣。當然，感興趣和敲桌子要求是兩件截然不同的事情。我不知道Gregg Popovich（馬刺主帥）是否會對這個想法有興趣。」

如果老鷹選擇交易Trae Young，馬刺隊將被外界認為是潛在的追求者，Young本季場均貢獻25.7分10.8助攻，這是他連續第2個賽季取得「25分10助攻」以上的數據，但老鷹隊今年卻是自2020年以來首次未能打進季後賽。

在選秀抽籤結束後，Young被交易的可能性更大了，因為球隊在只有3%機率的情況下抽中狀元籤，如今他們來到了一個是要重建、還是圍繞現有陣容補強的時刻。

老鷹抽中狀元籤　走到未來的十字路口

如果老鷹按下重建按鈕，馬刺可以提供給他們年輕球員和選秀權作為籌碼；如果他們不想重建，那這個狀元籤可能會被他們交易，以帶回更好的即戰力幫助Young和Dejounte Murray，如果這兩人都留在隊內的話。

而對馬刺來說，「Wemby + Young」也絕對是個有趣的組合，Wembanyama是劃時代的球員，在生涯首季就已經展現出超乎期待的攻防水準，有呼聲認為馬刺應該提前計畫，停止擺爛開始圍繞Wembanyama建隊。

Young雖然因為身高受限，作為當家球星難以帶領球隊更上一層樓，但他持球的創造力是聯盟中珍稀的天賦，也是馬刺隊目前最欠缺的東西。在Wembanyama承擔球隊第一選擇的情況下，Young作為二把手應該能幫助馬次為下一個階段做好準備。

老鷹打算拆散明星後場　馬刺是否真對Young感興趣要打上問號

另一名知名記者Michael Scotto透露，儘管部分媒體大肆鼓吹馬刺交易得到Young，但根據聯盟消息人士透露，老鷹和馬刺在交易截止日前並沒有就此進行實質性對話。 而ESPN記者Brian Windhorst認為Young並非Popovich喜歡的球員類型

老鷹Young和Murray的組合並不來電，本季兩人獨自帶隊的成績都比合體時要來的好。Scotto稱，別隊高層人員普遍認為，老鷹將在休賽期拆散明星後場，送走其中一人。目前看起來，Young更可能離開。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

Wembanyama獲年度最佳新秀！實至名歸卻仍謙稱：我還沒超越期望！

Wembanyama潛力巨大！有人想和他抱團　馬刺在NBA越來越有吸引力

Trae Young可能走人？老鷹抽中狀元大籤　美媒透露：球團考慮重建

橘爸唬籃／老鷹陣容已無成長性　送Trae Young去馬刺這主意如何？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞