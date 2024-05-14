老鷹中「狀元」Trae Young還會留？美媒：Wembanyama對聯手感興趣

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如果老鷹選擇交易Trae Young，馬刺隊將被外界認為是潛在的追求者，Young本季場均貢獻25.7分10.8助攻，這是他連續第2個賽季取得「25分10助攻」以上的數據，但老鷹隊今年卻是自2020年以來首次未能打進季後賽。
在選秀抽籤結束後，Young被交易的可能性更大了，因為球隊在只有3%機率的情況下抽中狀元籤，如今他們來到了一個是要重建、還是圍繞現有陣容補強的時刻。
老鷹抽中狀元籤 走到未來的十字路口
如果老鷹按下重建按鈕，馬刺可以提供給他們年輕球員和選秀權作為籌碼；如果他們不想重建，那這個狀元籤可能會被他們交易，以帶回更好的即戰力幫助Young和Dejounte Murray，如果這兩人都留在隊內的話。
而對馬刺來說，「Wemby + Young」也絕對是個有趣的組合，Wembanyama是劃時代的球員，在生涯首季就已經展現出超乎期待的攻防水準，有呼聲認為馬刺應該提前計畫，停止擺爛開始圍繞Wembanyama建隊。
Young雖然因為身高受限，作為當家球星難以帶領球隊更上一層樓，但他持球的創造力是聯盟中珍稀的天賦，也是馬刺隊目前最欠缺的東西。在Wembanyama承擔球隊第一選擇的情況下，Young作為二把手應該能幫助馬次為下一個階段做好準備。
老鷹打算拆散明星後場 馬刺是否真對Young感興趣要打上問號
另一名知名記者Michael Scotto透露，儘管部分媒體大肆鼓吹馬刺交易得到Young，但根據聯盟消息人士透露，老鷹和馬刺在交易截止日前並沒有就此進行實質性對話。 而ESPN記者Brian Windhorst認為Young並非Popovich喜歡的球員類型。
老鷹Young和Murray的組合並不來電，本季兩人獨自帶隊的成績都比合體時要來的好。Scotto稱，別隊高層人員普遍認為，老鷹將在休賽期拆散明星後場，送走其中一人。目前看起來，Young更可能離開。
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