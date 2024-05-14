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邰智源吐「蔣萬安家族發明戒嚴」掀討論　王定宇直呼：邰哥太猛了

▲邰智源日前受訪時表示，「戒菸不是戒嚴，雖然戒嚴他們家發明的」，引發討論。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.05）
▲邰智源日前受訪時表示，「戒菸不是戒嚴，雖然戒嚴他們家發明的」，引發討論。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.05）

記者陳佩君／台北報導

資深藝人邰智源日前受訪時談到，台北市長蔣萬安擬邀他在戒菸活動上合作，並諷刺說，「戒菸不是戒嚴，雖然戒嚴他們家發明的」，引發網友討論，連民進黨立委王定宇也直呼，「邰哥太猛了！」

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邰智源去年底在社群網站上曬出多張中正紀念堂的現況，發現該地多棵樹木被砍掉，改設置吸菸區，讓他忍不住痛批，卻被網友糾正中正紀念堂是中央管轄並非台北市政府，邰智源致歉後，蔣萬安在社群網站上留言說，「感謝邰哥關心無菸害環境，我想邀請邰哥來擔任台北市拒菸大使，一起守護台北市民的健康」。

邰智源日前出席活動後，被問到此表示，可能會跟蔣萬安有戒菸相關活動合作，並諷刺「戒菸不是戒嚴，雖然戒嚴他們家發明的」；此話一出，引發網友討論。

王定宇直呼，「只能說...邰哥太猛了！而且他說的還真是實話」；有網友則補充，其實戒嚴不算是他們家「發明」的，但是最長使用紀錄保持人。

中華民國政府1949年在第二次國共內戰中失利，並撤退到台灣，時任中華民國台灣省政府主席兼台灣警備總司令陳誠於1949年5月19日頒佈戒嚴令，宣告自同年5月20日零時起在台灣省全境實施戒嚴，至1987年由時任中華民國總統兼中國國民黨主席蔣經國宣佈7月15日解除該戒嚴令為止，共持續38年56天，為現代歷史上持續時間很久的戒嚴，僅次於敘利亞戒嚴時期（1967年至2011年）。

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