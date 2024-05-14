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影／今永昇好神！超快速牽制Acuna　防禦率0.96依舊是大聯盟第一

▲芝加哥小熊日籍投手今永昇太，首局就用招牌牽制，順利抓到Ronald Acuna Jr.。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥小熊日籍投手今永昇太，首局就用招牌牽制，順利抓到Ronald Acuna Jr.。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

今永昇太超神！芝加哥小熊隊日籍投手今永昇太，今（14）日先發出戰亞特蘭大勇士隊，今永昇太首局就上演「神牽制」，讓勇士隊球星Ronald Acuna Jr.被觸殺出局，這場比賽他主投5局無失分，被打7安打，共用98球，還有3次保送，但他依舊狂飆8次三振，退場時小熊隊跟勇士隊還是0:0，而他的防禦率也下修到0.96，依舊是大聯盟第一。

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今永昇太神牽制　Ronald Acuna Jr.挑戰後被判出局

今永昇太可說是本季小熊隊最大收穫，不但目前先發8場，勝率百分百外，他拿下5勝0敗的成績，被認為是「最被低估」的強投。

不過今天今永昇太在勇士主場先發，或許是不習慣客場壓力，他竟然首局就對開路先鋒Ronald Acuna Jr.投出保送，之後雖然讓下一棒Ozzie Albies擊出捕手後方飛球出局，但危機還沒解除。

今永昇太對Ronald Acuna Jr.投又演出「神牽制」讓他出局，一開始一壘審還判定安全上壘，經過重播輔助判決後，才還他清白。

但今永太想要封鎖打者，又對全壘打王Marcell Ozuna投出保送，Matt Olson,敲出中外野安打，最後今永昇太在危機下用三振解除。

2局今永昇太投出三上三下，對戰Michael Harris II，他用三球三振對手，3局他又讓Ronald Acuna Jr.被三振，但2人出局後，他又被連續安打形成一、三壘有人狀況，今永昇太用低角度速球三振對手又化解危機。

4局滿壘局面，因為抗議好球帶，小熊隊主帥Craig Counsell被趕出場，但他也是為了今永昇太抗議，當下Ronald Acuna Jr.有出棒過半嫌疑，但卻沒被判出局，最後今永讓他擊出右外野飛球出局。

今永昇太今天有兩次牽制成功，都幫自己化解危機，5局Ozzie Albies敲出左外野安打後，又被他牽制出局，不過今永昇太看似很享受比賽，還露出微笑，最後完成5局投球，安全下莊。

今永昇太今天看起來對好球帶，適應上面以及打者掌握度並不像之前理想，主要是勇士隊打擊十分凶猛，但他依舊可以全身而退，現在已經8場先發5勝0敗，防禦率0.96，下一戰他若贏球，就可追平2002年道奇隊石井一久、2013年洋基隊田中將大等日本球員，創下日本球員第三位開季6連勝的紀錄。


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