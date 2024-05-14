桃園1個月停電超過30次！前核四廠長曝真相：「這方面」太不足
台灣近期頻繁發生停電，桃園市更在1個月內發生35起停電。對此，核四廠前廠長王伯輝分析，桃園停電如此頻繁的原因，與都市發展速度快，以及台電相關維修人員卻不足有關。
政治中心/綜合報導
王伯輝在12日播出的網路節目《下班瀚你聊》接受專訪，他表示上週台電把部分鄰近地區的員工找去支援桃園1個月，當時有基層員工告訴他，桃園很大，剛被調到某處、了解情況後不久，就要被調回原駐地，該員工直言「這種作法沒用、作秀」。王伯輝呼籲台電高層，最有效的作法就是把每次跳電的原因找出來，「不要每次跳電就勾松鼠、蛇」。
王伯輝進一步建議，台電桃園區處可以和桃園市政府組成專案小組，把近期當地停電的原因都找出來，徹底解決問題。台電過去的編制是每13萬戶有一個巡修班，然而桃園快速發展，巡修班的人力卻沒增加，在這種情況下，巡修人員光是應付事故就捉襟見肘，根本沒時間去巡修，因此台電應勇敢地把人不夠的問題講出來。
節目主持人黃暐瀚詢問，為什麼就是桃園一直跳電？王伯輝表示，根據他的理解，桃園是個發展得很快的工業大城，但台電人員不足，因此他建議台電要加派更多人員，不能照著過去桃園縣時代的編制繼續營運。