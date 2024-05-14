「相信祝福的心都會有」藍抵制出席520 盧秀燕暗示綠營身段放軟
520總統就職典禮，藍營目前僅台中市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣確定參加。盧秀燕今天表示，台灣是民主國家，每個人有自己工作上的考量，這次發邀請函時間比較晚，別人未必和她一樣能請假成功，但她相信「大家祝福的心都會有，不該去比較、去批評」。她同時暗示綠營身段放軟，「建議總統就職小組，應該向這些同意首長請假的議員們表示謝意」。
記者顏幸如／台中報導
下屆總統賴清德520的就職典禮，六都目前僅台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、台中市長盧秀燕確定參加，藍營除了盧秀燕，僅江啟臣表態會出席。盧秀燕今（14）日主持市政會議受訪時表示，自己對國家的重要活動一向禮貌和尊重，上一任蔡英文總統就職典禮時她以台中市長身份參加、這屆賴清德準總統的就職典禮也會親自參加。
盧秀燕說，520當天不是假日，且台中市議會第一天進行總質詢，她非常感謝張瀞分、朱暖英、林碧秀、楊啟邦等4位議員准她請假。高雄市長陳其邁昨天宣佈已經向議會請半天假出席520，盧秀燕說，據她所知，桃園等幾個縣市都進行總質詢中，建議總統就職小組應向這些議員表示謝謝，謝謝他們的放行。
媒體追問藍營集體抵制，目前僅她和江啟臣表態去520一事，盧秀燕認為，台灣是民主國家，今年就職典禮邀請函發起的時間比較晚一點點，每個人有自己行程，有些人重要工作已經安排妥當或無法更動，未必每個人都能和她一樣請假成功，「我相信大家祝福的心都會有，不該去比較、去批評」。至於綠營酸她是「提前見習2028」，盧秀燕回應「謝謝抬愛，無關市政我都沒有評論」。