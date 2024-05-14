歐陽娜娜伯克利念6年「只拿文憑沒學位」！親曝真相：是我的選擇
星二代歐陽娜娜在2018年時考進了美國伯克利音樂學院，不過中途因受到疫情影響，中斷了學業，直到2023年8月才又重返校園繼續唸書，近日才正式畢業。不過，有眼尖的網友發現，歐陽娜娜在畢業典禮上拿到的只有文憑（diploma），並非學士學位（bachelor degree），在網路上引起熱烈討論，而歐陽娜娜也在昨（13）日晚上親自回應，並且強調表示：「這是我自己的選擇。」
記者洪生儒／綜合報導
歐陽娜娜得知自己在畢業典禮上只拿到文憑一事引起網友熱議後，她也透過微博發出影片解釋，拿文憑跟拿學士學位只差在有沒有選修文化課，而她之所以選擇拿文憑，是覺得時間很寶貴，她對自己的學習、生活和事業有所規劃。至於外界瘋猜歐陽娜娜是因為成績不好、上課時數不夠、論文不及格等負面原因才只拿到文憑，她也澄清表明：「都不是事實。」
此外，也有網友誇大說歐陽娜娜花了六年的時間才拿到文憑，她也回應表示：「上學本身就是需要用心花時間，然後我中間Gap了三年嘛，在這三年以外，從2018年到現在的每一個學期，我對我的上學生活，都是有用心且有花時間的。」
歐陽娜娜也分享自己離開校園的那三年期間，做了很多對人生有意義的事，像是「發行專輯」、「參加綜藝節目」等，她也表示：「這是我的選擇，所以我比我同齡的朋友可能晚一點畢業，這件事情我並不感到羞恥。」歐陽娜娜也指出：「每個人都有自己選擇自己人生的節奏，所有的努力都會是自己的收穫，與他人無法相比。」
最後，歐陽娜娜也謝謝學校跟老師給予她支持，並期待未來可以繼續跟學校合作，給予國際學生更多的幫助，「對我而言，我走在我自己這條路上不愧對自己，然後不傷害別人，就沒有什麼錯，還是可以勇敢的大步往前走。」不少網友看完影片都紛紛留言表示：「支持你的選擇！畢業之後也要永遠開心哦！」、「做你喜歡的事就好了，別在意別人怎麼說」、「你的人生你自己過好就好，別在乎酸言酸語，繼續朝目標前進就好了」。
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